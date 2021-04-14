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Гамула: «Я обратился в „Ростов“, но меня не взяли»

14 апреля 2021, 13:11

Новый главный тренер любительского клуба «Гераклион» Игорь Гамула рассказал, что его не взяли в «Ростов», где он ранее работал.

Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили, и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, получается, отказал? Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба [Арташесом Арутюнянцом]. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

Поможет ли эта работа подтянуть финансовое положение после истории с «Машуком»? Тут больших финансов быть не может, так – на хлеб с маслом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 14:02
Хоть какое-то занятие за неимением лучшего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 13:34
Ну в Ростове так-то Карпин есть. Или он хотел помощником?
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 13:34
Не взяли и не взяли, чего плакаться то??? Если брать всех кто просится , то это не клуб а партия какая то будет...типа ЕР.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 13:31
Нормальный тренер,с ним всегда весело
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 13:19
И не обязаны были брать!
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