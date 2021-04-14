Гамула: «Я обратился в „Ростов“, но меня не взяли»

Новый главный тренер любительского клуба «Гераклион» рассказал, что его не взяли в «Ростов», где он ранее работал.

Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили, и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве.

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, получается, отказал? Не получилось. Не взяли. Общался и с президентом клуба [Арташесом Арутюнянцом]. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

Поможет ли эта работа подтянуть финансовое положение после истории с «Машуком»? Тут больших финансов быть не может, так – на хлеб с маслом.