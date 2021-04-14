Сухина: «Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник»

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил. Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают.

Поймите, на всех стадионах происходит всё то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.

Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо.

Естественно, бригада Кирилла Левникова разрешила мне зайти. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошёл без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

Могу оказывать влияние на арбитров из-за судейского прошлого? Похоже на бред, не так ли? Я ещё 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?