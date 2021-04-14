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Сухина: «Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник»

14 апреля 2021, 14:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина заявил, что не заходил в судейскую перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил. Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают.

Поймите, на всех стадионах происходит всё то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.

Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо.

Естественно, бригада Кирилла Левникова разрешила мне зайти. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошёл без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

Могу оказывать влияние на арбитров из-за судейского прошлого? Похоже на бред, не так ли? Я ещё 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?

Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит «дело Сухины» 16 апреля.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
15 апреля в 18:04
Лучше бы ничего не говорил.Как в лужу пукнул...
Палыч82
Палыч82
14 апреля в 22:04
Всем понятно - наивно предполагать, что эти заходы в судейскую (нужно называть вещи своими именами) связаны с процессом влияния на судей. Никто в здравом уме так палится не будет. Но за провокацию пусть штрафанут Сухину. В целом Локомотиву с ним надо расстаться, и, полагаю, большинство болельщиков клуба это поддержат, так как намеки на договорняки, когда такой человек в клубе, неминуемы
GooSe25
GooSe25
14 апреля в 20:57
Заходит как то Сухина в предбанник, а там Глушков сидит
Хиромант
Хиромант
14 апреля в 20:24
Ну чего вы все накинулись на мужика? Он просто зашёл в предбанник (и слово-то какое придумал!) судейской комнаты перед матчем проверить, как там обои наклеены: встык или внахлёст? И больше ничего... (Он же начальник команды, должен всё проверять!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 апреля в 19:54
Попарится заходил .....).
Шуnя771
Шуnя771
14 апреля в 19:16
У меня один вопрос:

- Где раздеваются? В предбаннике?
В судейской ремонт? Выделили баню?)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 апреля в 19:00
На полшишечки не считается аххах
mat73
mat73
14 апреля в 18:33
"Я не голубой, я немножко фиолетовый"
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Дмитрюк (раскрыть)
14 апреля в 18:21
Пока еще не придумали. Ждем еще 3 дня
Дмитрюк
Дмитрюк
14 апреля в 18:09
А в предбаннике что забыл?
mortid
mortid
14 апреля в 18:01
Камеры ставьте чтобы просматривалось, кто, куда и когда заходил. Чтобы такую ересь не придумывали в отмазку.
112910415
112910415
14 апреля в 17:52
заходил ...не заходил...разрешили...
не дело же взрослому мужику так крутиться
CSKA2012
CSKA2012
14 апреля в 17:48
Да ладноо, Сухина зашёл передать чемоданчик, а начальник команды Спартак пришёл забрать чемоданчик... Каждой команде по - 6 очков. Считаю справедливо!) Не нравится? Снимайтесь с чемпионата и на Украину уезжайте)
морозз
морозз ответ NYJ (раскрыть)
14 апреля в 17:22
Гинер тогда в фаворе был, двери в судейскую с ноги выбивал легко!
морозз
морозз
14 апреля в 17:19
Словесные выкрутасы на высшем уровне...заходил, но в предбанник! А это не считается, казуистика какая то! Виноват, но в то же время не виноват! Пипец! Гнать таких из футбола калёной метлой!
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 17:03, ред.
-С Кирилл, привет, вы чего в предбаннике тут сидите?
-тебя ждем
-а, ну держите установу
vyishenka
vyishenka
14 апреля в 16:48
На видео хорошо видно берёзовый веник под мышкой и тазик в руке.
vadim---1988
vadim---1988
14 апреля в 16:28
это же каким нужно быть зад....том, чтобы придумать такой тупой отмаз?))))))))))))
NYJ
NYJ ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
14 апреля в 16:20
Гинер в свое время вообще не отмазывался
NYJ
NYJ ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
14 апреля в 16:17
Полностью согласен, видимо, расчет ФК Спартак на то, что Сухина ранее был привлечен к ответственности и, так сказать, на будущее
dеigandre
dеigandre
14 апреля в 16:11
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 апреля в 15:57
    Видимо, в судейской комнате есть что-то типа приёмной.
    Сидит секретарша за столом и вызывает ожидающих по очереди к бригаде судей. Вот Сухина и зашёл в эту приёмную (предбанник), а Левников сам к нему вышел, не приглашая в судейскую комнату.

    А вообще Сухина как уж на сковороде вертится!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    14 апреля в 15:53
    "Естественно, бригада Кирилла Левникова разрешила мне зайти."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251471/suhina-stanislav
    "Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил"
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251471/suhina-stanislav
    Кто нибудь может объяснить наличие этих двух взаимоисключающих фраз в одном интервью одного и того же человека.? Я не понимаю.
    LOpp
    LOpp ответ makkie (раскрыть)
    14 апреля в 15:52
    он то ляпнул, а щас кому-то срочно придется строить предбанник))
    makkie
    makkie
    14 апреля в 15:51
    Сухина заходит в предбанник.
    А Левников ему:

    - Чего стоишь на пороге, проходи уже в судейскую!)
    makkie
    makkie
    14 апреля в 15:46
    Три дня Сухина сочинял версию, даже в командировку успел слетать.
    И вот она блестящая версия про "предбанник" 😁
    LOpp
    LOpp
    14 апреля в 15:36
    Милый баню затопил,
    И завел в предбанник.
    Повалил меня на лавку,
    И набил кю...ник.....
    dеigandre
    dеigandre ответ makkie (раскрыть)
    14 апреля в 15:31
      dеigandre
      dеigandre ответ Эдмон (раскрыть)
      14 апреля в 15:30
        dеigandre
        dеigandre
        14 апреля в 15:29
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