Стукалов — об игре со «Спартаком»: «Мы ничего не боимся»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ .

Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

Понимаете, можно же обороняться и не у своих ворот. Если сидеть постоянно в своей штрафной, мастерство игроков «Спартака» или ЦСКА рано или поздно скажется.

Мы будем стараться играть агрессивно, максимально плотно действовать против соперников, не давать им пространства. Очень важно иметь контригру против больших команд.