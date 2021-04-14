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Стукалов — об игре со «Спартаком»: «Мы ничего не боимся»

14 апреля 2021, 11:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

Понимаете, можно же обороняться и не у своих ворот. Если сидеть постоянно в своей штрафной, мастерство игроков «Спартака» или ЦСКА рано или поздно скажется.

Мы будем стараться играть агрессивно, максимально плотно действовать против соперников, не давать им пространства. Очень важно иметь контригру против больших команд.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:03
    berda2003
    berda2003
    14 апреля в 12:37
    Классный тренер! как можно готовиться к игре и не знать, с кем будут играть. Он, что 56?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 апреля в 12:22
    Вот и посмотрим на реальную силу "Уфы", есть шанс подтвердить тренерское мастерство Стукалова, а то все эти пересуды в сети о размене трех очков в чемпионате на слив Кубка..........
    Romkurch
    Romkurch
    14 апреля в 12:11
      Futurista
      Futurista
      14 апреля в 11:51
      "Ничего не боятся только дураки" (С)...
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