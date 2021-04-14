Стукалов признался, что вдохновляется работой Нагельсманна и Гвардиолы

Новый главный тренер «Уфы» рассказал о своих тренерских ориентирах.

Кто мой ориентир? Не буду оригинален. Это и Нагельсманн, и Гвардиола. С точки зрения результатов, нравится работа тренера «Сассуоло» Де Зерби. Еще выделю наставника «Лестера» Брендана Роджерса — я за ним слежу. У этого специалиста нет звездных игроков, но он второй сезон подряд идет в зоне Лиги чемпионов.

Наши специалисты? Мой первый ориентир — это все-таки мой отец (Борис Стукалов возглавлял молодежную сборную России, «Аланию», ставропольское «Динамо», «Кайрат», «Арсенал», «Урал» и другие клубы). Бердыев? Курбан Бекиевич играет в несколько другой футбол. Просто я запомнил его совет. Когда он с «Рубином» готовился к «Барселоне», то просмотрел больше половины сезона в исполнении каталонцев. И это работает. Во время пандемии я разбирал матчи «Ливерпуля». В принципе, все игровые идеи Клоппа становятся понятными. Все складывается в единую картину.