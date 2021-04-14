Кирьяков: «„Краснодар“ ждёт окончания сезона, чтобы перезагрузиться»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Осложнит ли «Краснодар» путь «Зенита» к чемпионству? Вряд ли. Мы видели, что даже в матче с тульским «Арсеналом» «Краснодар» был в безобразном состоянии. В недалеком прошлом он был одной из топ-команд нашего чемпионата. Но, как показывает жизнь, порой очень легко всё развалить. Тяжело собраться, когда ничего не получается. «Краснодар», наверное, ждёт окончания сезона, чтобы перезагрузиться и постараться стать тем «Краснодаром», который еще недавно радовал всех своей игрой.