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Кирьяков: «„Краснодар“ ждёт окончания сезона, чтобы перезагрузиться»

14 апреля 2021, 21:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Осложнит ли «Краснодар» путь «Зенита» к чемпионству? Вряд ли. Мы видели, что даже в матче с тульским «Арсеналом» «Краснодар» был в безобразном состоянии. В недалеком прошлом он был одной из топ-команд нашего чемпионата. Но, как показывает жизнь, порой очень легко всё развалить. Тяжело собраться, когда ничего не получается. «Краснодар», наверное, ждёт окончания сезона, чтобы перезагрузиться и постараться стать тем «Краснодаром», который еще недавно радовал всех своей игрой.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Ruslik1982 (раскрыть)
15 апреля в 11:16
Начинать надо с классики :Как у Горбачёва!
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 11:15, ред.
"Краснодар" надолго выпал из приписанной ему роли клуба,способного закрепиться в элите российского футбола на длинной дистанции.Самомнение и непоследовательные заявления и действия Галицкого,всеобщие восхваления его персоны окружением,прессой,болельщиками,сыграли с ним злую шутку.А если вспомнить,как "Краснодар" попал в РПЛ(с пятого места,из-за отказа других,что означает-не вполне по-спортивному принципу),то получается по поговорке : Жил грешно и помирал смешно.
Будет барахтаться на подходе к первой пятёрке,с той или иной степенью успешности.
Ruslik1982
Ruslik1982
14 апреля в 22:31
с Гончаренко будет такая же перезагрузка как и у цска
minai
minai
14 апреля в 22:28
А может это Арсенал был в приличном состоянии ?
drug01
drug01
14 апреля в 22:17
Надо менять состав
ermak6848
ermak6848
14 апреля в 21:59
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 апреля в 21:18
    С этим не поспоришь...
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