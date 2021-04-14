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Ярошик: «Березуцкий мог быть расстроен, что ЦСКА возглавил Олич, а не он»

14 апреля 2021, 17:16

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на уход из московского клуба тренера Василия Березуцкого.

Уход Василия Березуцкого — сюрприз для меня. Но, с другой стороны, они с Ганчаренко долгое время работали вместе и, возможно, Виктор предложил ему лучшие условия и больше свободы. Также нельзя исключать, что сам Василий чувствует себя комфортнее с Ганчаренко, ощущает доверие. Мы же не знаем, может, Олич хотел позвать других помощников и Василию это не понравилось. Безусловно, Василий мог быть немного расстроен тем, что не он стал главным тренером ЦСКА, а Олич. Это могло его задеть в глубине души, потому что он долго шел к этому, много учился, ездил на стажировки, терпеливо ждал своего шанса.

Естественно, не назову это предательством: Василий поедет набираться опыта, вот и всё. Для Березуцкого уход в «Краснодар» — отличный вариант, там он сможет поработать с новыми игроками, поменять атмосферу. Там будет меньше давления, он сможет спокойно заниматься своим делом и идти к цели. Он вернется оттуда как сильнейший человек и сильнейший специалист. Не исключаю, что через некоторое время он вернется в ЦСКА главным тренером. Думаю, в армейском клубе ему всегда будут отрыты двери и его там будут ждать.

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
14 апреля в 23:54
Походу больше всех расстроился Ярошик )))
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 21:23
Василий Березуцкий :«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович Гончаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы».
Березуцкий добавил, что принял решение об уходе совместно с клубом, а также поблагодарил руководство за поддержку и не исключил возвращения в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
14 апреля в 19:47
Вася то себя мог мнить кем угодно, но ни Орешкин, ни Гинер вряд ли на это пошли бы. Кстати, я думаю, что и Олич это проходная фигура, хоть и с именем, но пока не топ - тренер. Таких прецедентов не было, что бы даже том игрок без тренерского клубного опыта сразу чего то добивался. Лэмпард тому подтверждение.
112910415
112910415
14 апреля в 19:37
фантазии и вольные интерпретации
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 19:30
А по моему больше всех расстроен сам Ярошик , что его не позвали. Честно говоря он уже запарил своими догадками и предположениями. Работаешь и работай , чего в чужой монастырь со своими домыслами лезть. Ушел Вася. значит так надо было, Олич со своей командой приехал и это нормально вполне. И почему бы ему не поработать в Краснодаре ??? Это неплохой опыт для него будет.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 апреля в 19:25
Пилипчук, к слову, ушёл еще при Каррере. Какой Тедеско?))

Ну а в целом согласен. Правда, было мнение, что Вася мнит себя главным тренером цска после ухода Ганчаренко.
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 19:11
Решил "потренироваться на кошках" вдали от столичной суеты и подстав. Последствия такого решения узнаем лет через пять.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 апреля в 19:10
Трудно об этом рассуждать не зная всей обстановки в команде, договоренностей, личностных взаимоотношений. Время покажет кто был прав и расставит всё на свои места.
isamsn
isamsn
14 апреля в 18:36
Зря. Как защитник он на три головы выше его. Ну какой Гончаренко тренер, это вопрос спорный. Почти 5 лет в клубе без видимого прогресса. Учитывая неплохой подбор игроков, хуже выступать наверно было бы затруднительно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
14 апреля в 17:53
Могу тебе сказать исходя из своего многолетнего опыта, что отрицательный результат - это тоже результат и он часто дает более полезный опыт, чем положительный итог. Слуцкий тоже в Европе звезд с неба не хватал, но опыта набрался и теперь пожалуй в топ- 3 тренеров РПЛ. если не лучший. Я не знаю. может Вася и прав. Любой тренер имеет свою команду. ( Черчесов таскает за собой Ромащенко и Стауче уже лет 20) и неохотно пускает туда людей со стороны. У Олича есть соратники и конечно ему с ними работать комфортнее. Ведь Тедеско привлек немца , а Пилипчука убрал, хотя мужик неплохой был. Не надо в этом вопросе искать что то жареное. Там его нет.
makkie
makkie
14 апреля в 17:23
Второй Овчинников?
Что там у них в цска происходит - какие-то подводные течения, обиды, заговоры, междусобойчики.

Ну какой из Березуцкого ГТ? Он и помощником то с гулькин нос проработал, провалившись со Слуцким в Европе!
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