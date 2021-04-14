Ярошик: «Березуцкий мог быть расстроен, что ЦСКА возглавил Олич, а не он»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на уход из московского клуба тренера Василия Березуцкого.
Уход Василия Березуцкого — сюрприз для меня. Но, с другой стороны, они с Ганчаренко долгое время работали вместе и, возможно, Виктор предложил ему лучшие условия и больше свободы. Также нельзя исключать, что сам Василий чувствует себя комфортнее с Ганчаренко, ощущает доверие. Мы же не знаем, может, Олич хотел позвать других помощников и Василию это не понравилось. Безусловно, Василий мог быть немного расстроен тем, что не он стал главным тренером ЦСКА, а Олич. Это могло его задеть в глубине души, потому что он долго шел к этому, много учился, ездил на стажировки, терпеливо ждал своего шанса.
Естественно, не назову это предательством: Василий поедет набираться опыта, вот и всё. Для Березуцкого уход в «Краснодар» — отличный вариант, там он сможет поработать с новыми игроками, поменять атмосферу. Там будет меньше давления, он сможет спокойно заниматься своим делом и идти к цели. Он вернется оттуда как сильнейший человек и сильнейший специалист. Не исключаю, что через некоторое время он вернется в ЦСКА главным тренером. Думаю, в армейском клубе ему всегда будут отрыты двери и его там будут ждать.