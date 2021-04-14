Ярошик: «Березуцкий мог быть расстроен, что ЦСКА возглавил Олич, а не он»

Бывший футболист ЦСКА отреагировал на уход из московского клуба тренера .

Уход Василия Березуцкого — сюрприз для меня. Но, с другой стороны, они с Ганчаренко долгое время работали вместе и, возможно, Виктор предложил ему лучшие условия и больше свободы. Также нельзя исключать, что сам Василий чувствует себя комфортнее с Ганчаренко, ощущает доверие. Мы же не знаем, может, Олич хотел позвать других помощников и Василию это не понравилось. Безусловно, Василий мог быть немного расстроен тем, что не он стал главным тренером ЦСКА , а Олич. Это могло его задеть в глубине души, потому что он долго шел к этому, много учился, ездил на стажировки, терпеливо ждал своего шанса.