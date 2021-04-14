Черчесов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей

Главный тренер сборной России заявил, что расписание товарищеских матчей национальной команды перед чемпионатом Европы составлено исходя из проверенного алгоритма.

Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с «Легией». Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей.

Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги Наций.