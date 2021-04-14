ГлавнаяНовости

Черчесов прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей

14 апреля 2021, 16:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что расписание товарищеских матчей национальной команды перед чемпионатом Европы составлено исходя из проверенного алгоритма.

Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с «Легией». Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей.

Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги Наций.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
14 апреля в 17:48, ред.
Команды главному тренеру нужно подбирать что бы не подмочить свою репутацию ...то биш наверняка сыграть удачно, без риска
Dirty_Harry
Dirty_Harry
14 апреля в 17:33
Наверно Фареры, Гибралтар, Сборная Кокосовых островов, Молдова и Бутан. И то не факт...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 16:42
Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 16:35
...мы работали в польском чемпионате с «Легией»...

Мы - Николай II.
А если по делу, то соперники достаточно серьезные. Не монстры, от которых авоську вынимать придётся но и не аутсайдеры европейские. Соперники позволят искать свою игру и в нападении и в обороне. Вполне неплохие спарринги...
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 16:31
Опять всё у чабана всё по уму, всё по проверенному алгоритму, а на выходе получаем по заду от Словакии.
ДСА
ДСА
14 апреля в 16:27
Польше проиграем, Болгарию обыграем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 16:27
Каждый год одно и тоже!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100