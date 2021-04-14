Сычёв: «Дисквалификация Гильерме на 2 матча – форменный беспредел»

Бывший нападающий «Локомотива» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать голкипера «железнодорожников» Гильерме на два матча после конфликта с фанатами «Спартака» во время очной встречи.

Это очень странно. Непонятна логика людей, которые принимали это решение. Мне кажется, нет ни одного человека, кто не возмущен этим наказанием.

Даже убирая личные пристрастия к «Локомотиву», дисквалификация Гильерме – форменный беспредел. Они открыли ящик Пандоры.

Как дальше будет интерпретироваться любое действие со стороны игроков, и, наоборот, как будут поощряться действия болельщиков?