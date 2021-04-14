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Сычёв: «Дисквалификация Гильерме на 2 матча – форменный беспредел»

14 апреля 2021, 16:21

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать голкипера «железнодорожников» Гильерме на два матча после конфликта с фанатами «Спартака» во время очной встречи.

Это очень странно. Непонятна логика людей, которые принимали это решение. Мне кажется, нет ни одного человека, кто не возмущен этим наказанием.

Даже убирая личные пристрастия к «Локомотиву», дисквалификация Гильерме – форменный беспредел. Они открыли ящик Пандоры.

Как дальше будет интерпретироваться любое действие со стороны игроков, и, наоборот, как будут поощряться действия болельщиков?

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Ислам0926
Ислам0926
14 апреля в 16:34
Нужно было Плаксов и Фантазеров больше не пускать на стадионы
DXTK
DXTK
14 апреля в 16:30
личные пристрастия к Локо...........А почему Сычев не за Спартак???!!! странно помню как Дима носил майку......кто мы - мясо?!.......... или его взгляды резко поменялись....после 2002 года?!

PS Дзюба на.....посылает в открытую спартачей по поводу и без, и ему все с рук сходит))))))))) а Гильереме наказывают))))))))
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 16:27
Этот расист начал провоцировать белых, за что ещё мало и получил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 16:24
А нефиг провоцировать...
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