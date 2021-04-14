«Опять уходит. Думает, что надолго». Акинфеев — о В. Березуцком

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход бывшего партнёра по команде и тренера Василия Березуцкого в «Краснодар».
«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в своём инстаграме.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход бывшего партнёра по команде и тренера Василия Березуцкого в «Краснодар».
«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в своём инстаграме.
Береза будет готовить Краснодар к матчу с ЦСКА вместе с Ганчаром...им за это платит Галицкий...
Какие фантазии?)...только факты...
Береза будет готовить Краснодар к матчу с ЦСКА вместе с Ганчаром...им за это платит Галицкий...
Какие фантазии?)...только факты...
"К матчу с ЦСКА подготовит Краснодар...и обратно в ЦСКА)...принципы же отсутствуют полностью...кушать то хочется..." Я удивляюсь большому количеству провидцев и предсказателей на этом сайте. И главное никто не говорит, где учились на это. А может просто фантазер?
"К матчу с ЦСКА подготовит Краснодар...и обратно в ЦСКА)...принципы же отсутствуют полностью...кушать то хочется..." Я удивляюсь большому количеству провидцев и предсказателей на этом сайте. И главное никто не говорит, где учились на это. А может просто фантазер?