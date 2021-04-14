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«Опять уходит. Думает, что надолго». Акинфеев — о В. Березуцком

14 апреля 2021, 15:53

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход бывшего партнёра по команде и тренера Василия Березуцкого в «Краснодар».

«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в своём инстаграме.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 21:13
Наберется опыта и вернется!!!
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 19:15
Он ушёл,но обещал вернуться...
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 19:13
Верю,что рано или поздно Вася вернётся домой, в ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 апреля в 17:56
Выводы делать рано. ВМГ попросил, Василий дал согласие ( в ЦСКА Олич привёл хорватов, есть кому тренировать). Приживётся ли у Галицкого, посмотрим. Удачи.
Futurista
Futurista
14 апреля в 16:58
ANATOLY KANDAUROV...при чем здесь я если это сказал Акинфеев:«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в своём инстаграме....
Береза будет готовить Краснодар к матчу с ЦСКА вместе с Ганчаром...им за это платит Галицкий...
Какие фантазии?)...только факты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Futurista (раскрыть)
14 апреля в 16:16
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 апреля в 16:15
    Будем ждать Васю дома.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    14 апреля в 16:12, ред.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 апреля в 16:07
      Какой то летун стал, когда в тренеры подался...
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      14 апреля в 16:05
      Столько лет вместе. Есть о чем погрустить
      Futurista
      Futurista
      14 апреля в 15:56
      К матчу с ЦСКА подготовит Краснодар...и обратно в ЦСКА)...принципы же отсутствуют полностью...кушать то хочется...
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