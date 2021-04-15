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Марез: «Мой гол с пенальти был очень важен для „Сити“»

15 апреля 2021, 05:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Боруссией» Д (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы не так уж здорово начали эту встречу, но после очень, очень хорошо контролировали игру и заслужили победить с большим счётом.

Когда бьёшь пенальти, всегда испытываешь давление, и в четвертьфинале Лиги чемпионов оно ещё сильнее. С опытом ты видишь, какие ошибки ты допустил в прошлых пенальти. Ты просто растёшь над собой. Я не забил несколько 11-метровых в моей карьере, но я много работаю над ними. Я сильно ударил в угол, и вратарь не смог достать мяч. Этот гол был очень важен для нас. Кто-то должен был сделать это, и сегодня это был я.

Полуфинал с ПСЖ — это особенное противостояние для меня, потому что я родился и вырос в Париже. Я буду очень рад сыграть против них.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 апреля в 06:22
Но 6ол со спорного пенальти победный
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 05:57
Тут можно и похвалиться.
ОПС
ОПС
15 апреля в 05:57
Получилось забить и хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 05:55
Оба гола важны
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