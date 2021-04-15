Марез: «Мой гол с пенальти был очень важен для „Сити“»

Вингер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Боруссией» Д (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы не так уж здорово начали эту встречу, но после очень, очень хорошо контролировали игру и заслужили победить с большим счётом.

Когда бьёшь пенальти, всегда испытываешь давление, и в четвертьфинале Лиги чемпионов оно ещё сильнее. С опытом ты видишь, какие ошибки ты допустил в прошлых пенальти. Ты просто растёшь над собой. Я не забил несколько 11-метровых в моей карьере, но я много работаю над ними. Я сильно ударил в угол, и вратарь не смог достать мяч. Этот гол был очень важен для нас. Кто-то должен был сделать это, и сегодня это был я.