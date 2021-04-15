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Клопп: «Вот так „Ливерпуль“ завершает атаки в этом году»

15 апреля 2021, 02:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после домашней ничьей с «Реалом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы проиграли этот четвертьфинал не сегодня. Мы проиграли в Мадриде.

«Реалу» было некомфортно сегодня. Мы были хороши, агрессивны и имели моменты. Но мы не забили, а затем опыт «Реала» сыграл решающую роль. Вот так мы завершаем атаки в этом году.

Мы знаем, как часто Мо Салах использует такие моменты с закрытыми глазами. Но не в этом матче. Сегодня всё было абсолютно нормально, но мы вылетели.

Мы любим этот турнир, и по другим причинам очень важно, чтобы мы вернулись сюда. Теперь мы можем сконцентрироваться на Премьер-Лиге, что и сделаем. Мы должны как следует поработать в матче против «Лидса».

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
15 апреля в 18:30
Конечно Топ!! Не топ вылетает на груповой стадии!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 08:48
Салаха с Мане надо продавать
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
15 апреля в 07:44
Как только начались проблемы , ливер посыпался - и это разве топ-клуб ?
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 05:44
Сдал Ливерпуль,это заметно
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 04:49
На весь сезон Ливерпуль не хватило.
azkan
azkan
15 апреля в 02:28
Плохо то что Ливерпуль все силы бросит на АПЛ. За топ-4 не хилая потасовка намечается.
Hamman
Hamman ответ Belgie2020 (раскрыть)
15 апреля в 02:25
На данном этапе Клопп плохой танцор. А плохому танцору всегда что-то мешает...
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 02:24, ред.
Да уж, этот сезон для Ливерпуля не удался . Реал сделал свою победу ещё в Мадриде, а сегодня играл по счёту . И сделал это не напрягаясь !!!
Belgie2020
Belgie2020
15 апреля в 02:23
Реал играл на своём комфорте, а не то что ему было некомфортно)
Первом матче, жаловался на счёт поля.. Сегодня поля устроило его?!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 02:19
Летом наверняка будут в команде перемены.
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