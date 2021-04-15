Клопп: «Вот так „Ливерпуль“ завершает атаки в этом году»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий после домашней ничьей с «Реалом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы проиграли этот четвертьфинал не сегодня. Мы проиграли в Мадриде.

«Реалу» было некомфортно сегодня. Мы были хороши, агрессивны и имели моменты. Но мы не забили, а затем опыт «Реала» сыграл решающую роль. Вот так мы завершаем атаки в этом году.

Мы знаем, как часто Мо Салах использует такие моменты с закрытыми глазами. Но не в этом матче. Сегодня всё было абсолютно нормально, но мы вылетели.

Мы любим этот турнир, и по другим причинам очень важно, чтобы мы вернулись сюда. Теперь мы можем сконцентрироваться на Премьер-Лиге, что и сделаем. Мы должны как следует поработать в матче против «Лидса».