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Гвардиола: «Лига чемпионов несправедлива. Она зависит от случая»

15 апреля 2021, 03:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Боруссией» Д (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Я невероятно счастлив за этот клуб, его президента, болельщиков, за всех. Это второй полуфинал для нас, так что сегодня мы не написали историю, но начинаем это делать.

Мы были великолепны, за исключением первых 10 минут, когда хорош был наш соперник.

Я невероятно счастлив оказаться в полуфинале и быть в числе четырёх лучших команд Европы, выступать против больших и сильных команд, мы постараемся хорошо сделать свою работу.

Этот турнир прекрасен, но в то же время несправедлив, потому что, когда мы вылетаем, это оценивается как провал или катастрофа. Но вы на протяжении 11 месяцев играете в Премер-Лиге и других соревнованиях.

Сегодня за игру рукой назначили пенальти, но в другой день его могли и не поставить. Мы проиграли из-за игры рукой, когда нам не дали пенальти в матче с «Тоттенхэмом». Этот турнир зависит от случая.

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Ironigor
Ironigor
15 апреля в 06:50
Всё в мире относительно, как и лиги чемпионов !!!
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 06:41
Всё равно побеждает сильнейший.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 05:20
В футболе везения тоже должно быть, это правда.
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 05:14
Нелёгкая тема Лига конечно , но в большинстве случаев класс команды свое берет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 03:59
С этим трудно поспорить...
Little Caprice
Little Caprice
15 апреля в 03:43
Да, конечно. Зато накупить 3 состава на пару миллиардов - это справедливо. Пеп, признайся, что ты слабоват для этого турнира. Если тебя унижают Монако, Тоттенхэм и Лион, то это не "случайность". Может хоть в этом году выводы сделает.
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