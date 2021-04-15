Гвардиола: «Лига чемпионов несправедлива. Она зависит от случая»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Боруссией» Д (2:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Я невероятно счастлив за этот клуб, его президента, болельщиков, за всех. Это второй полуфинал для нас, так что сегодня мы не написали историю, но начинаем это делать.

Мы были великолепны, за исключением первых 10 минут, когда хорош был наш соперник.

Я невероятно счастлив оказаться в полуфинале и быть в числе четырёх лучших команд Европы, выступать против больших и сильных команд, мы постараемся хорошо сделать свою работу.

Этот турнир прекрасен, но в то же время несправедлив, потому что, когда мы вылетаем, это оценивается как провал или катастрофа. Но вы на протяжении 11 месяцев играете в Премер-Лиге и других соревнованиях.

Сегодня за игру рукой назначили пенальти, но в другой день его могли и не поставить. Мы проиграли из-за игры рукой, когда нам не дали пенальти в матче с «Тоттенхэмом». Этот турнир зависит от случая.