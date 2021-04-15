ГлавнаяНовости

Милнер: «„Ливерпуль“ был лучшей командой и сделал достаточно для победы»

15 апреля 2021, 01:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер дал комментарий после ничьей с «Реалом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Наша игра, интенсивность и желание были на хорошем уровне. Но мы не использовали те моменты, что у нас были. В этом вся разница.

Позитив заключается в том, что мы создали эти моменты и отреагировали [на результат первой встречи]. Мы явно были лучшей командой и сделали достаточно, чтобы выиграть матч.

Если бы мы провели первый матч с такой же интенсивностью, всё было бы совсем по-другому. По итогам двух матчей мы были недостаточно хороши.

Главное, что, если мы будем играть с таким желанием и интенсивностью, то, надеюсь, нам удастся попасть в топ-4 в чемпионате.

Все новости
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
15 апреля в 13:02
Ливерпуль сделал не достаточно для победы, и для прохода.
Если бы такое случилось раз, можно было бы говорить что-то другое, а так, уж простите - вылетели справедливо. Если атака из Салаха Мане и Фирмы забивает за 180 минут 1 гол, как этого может быть достаточно?
Hamman
Hamman
15 апреля в 02:20
Ливерпуль сегодня смотрелся получше только потому что Реал выполнил свою часть работы ещё в первой игре, а сегодня играл в ,,попробуй нам забить".
Ливерпуль далеко не лучший даже в АПЛ, не то что в ЛЧ...
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 01:59
Бились бились , но ничего не добились. Реал как Джентльмен с тросточкой ,очень спокойно , без напряжения и паники сделал результат который принёс успех. Один Каземиро вспотел . Салах тоже понравился, давно его таким не видел. Хотел но не смог. Сегодня Зидан и К° были сильнее !!! Удачи Реалу !
ВСЕМ ДОБРА !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 01:57
Проблемы Ливерпуля, которые преследуют команду на протяжении всего сезона , так никуда и не делись. Имея казалось бы стопроцентные возможности, команда так и не смогла забить. А после перерыва команда совсем сникла. Очень похоже , что тут есть и психологические проблемы. Вроде и игроки те же , что и в прошлом сезоне, а мощи прежней нет. Да и потеря ключевых защитников уверенности явно не добавляет.
Реал по праву идет дальше. А Ливерпулю нужна перезагрузка.
Всем здоровья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100