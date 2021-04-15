Милнер: «„Ливерпуль“ был лучшей командой и сделал достаточно для победы»

Полузащитник «Ливерпуля» дал комментарий после ничьей с «Реалом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Наша игра, интенсивность и желание были на хорошем уровне. Но мы не использовали те моменты, что у нас были. В этом вся разница.

Позитив заключается в том, что мы создали эти моменты и отреагировали [на результат первой встречи]. Мы явно были лучшей командой и сделали достаточно, чтобы выиграть матч.

Если бы мы провели первый матч с такой же интенсивностью, всё было бы совсем по-другому. По итогам двух матчей мы были недостаточно хороши.

Главное, что, если мы будем играть с таким желанием и интенсивностью, то, надеюсь, нам удастся попасть в топ-4 в чемпионате.