Каземиро: «„Реал“ играл на победу»

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что у нас есть преимущество, добытое в первом матче, но мы играли на победу.

«Ливерпуль» играл очень интенсивно, у них отличные команда и тренер, но мы очень старались. Мы не стали почивать на лаврах, в конечном итоге это и решило исход поединка.

Мы знали, что будет сложно, учитывая, какой соперник нам достался. Играть здесь очень нелегко, но мы приложили фантастические усилия. Сегодня каждый сыграл свою роль.