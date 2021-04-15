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Каземиро: «„Реал“ играл на победу»

15 апреля 2021, 04:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что у нас есть преимущество, добытое в первом матче, но мы играли на победу.

«Ливерпуль» играл очень интенсивно, у них отличные команда и тренер, но мы очень старались. Мы не стали почивать на лаврах, в конечном итоге это и решило исход поединка.

Мы знали, что будет сложно, учитывая, какой соперник нам достался. Играть здесь очень нелегко, но мы приложили фантастические усилия. Сегодня каждый сыграл свою роль.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 06:26
Реал лишний раз доказали, что они короли.
Эдмон
Эдмон
15 апреля в 05:54
но что то не победили
ДСА
ДСА
15 апреля в 05:54
Реал играл на результат.
ABir
ABir
15 апреля в 05:48
Реал опытный кубковый боец и сыграл по счету . С заслуженной победой по ходу двух матчей мадридцев!
beefs
beefs
15 апреля в 05:28
Прекрасная игра, прекрасная победа, поздравляем с полуфиналом...
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 05:17
Хватило ничьей
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 05:11
Тем не менее ,свое взяли )))
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