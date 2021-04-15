Зидан: «Когда игроки „Реала“ прижаты к стенке, это делает их сплочённее»

Главный тренер «Реала» дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы заслужили пройти через это, и я горжусь парнями. Это придаст нам огромный импульс перед концовкой сезона.

Мы готовы идти дальше, но пока что мы ничего не выиграли. Я очень горжусь тем, что мы делаем. Пришло время отдохнуть и порадоваться победе.

Мы приложили огромные усилия. У нас было три очень важных игры за неделю, и мы очень довольны тем, как всё прошло. Очень нелегко достичь того, что мы достигли, на этом этапе сезона.

Я очень горд характером футболистов. Когда они прижаты к стенке, когда дела идут не лучшим образом, они демонстрируют сплочённость. Да, мы обладаем большим классом, но больше всего в этих парнях мне нравится их характер.

Куртуа? Тибо наш вратарь, и то, что он делает — просто феноменально.