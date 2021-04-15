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Зидан: «Когда игроки „Реала“ прижаты к стенке, это делает их сплочённее»

15 апреля 2021, 02:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы заслужили пройти через это, и я горжусь парнями. Это придаст нам огромный импульс перед концовкой сезона.

Мы готовы идти дальше, но пока что мы ничего не выиграли. Я очень горжусь тем, что мы делаем. Пришло время отдохнуть и порадоваться победе.

Мы приложили огромные усилия. У нас было три очень важных игры за неделю, и мы очень довольны тем, как всё прошло. Очень нелегко достичь того, что мы достигли, на этом этапе сезона.

Я очень горд характером футболистов. Когда они прижаты к стенке, когда дела идут не лучшим образом, они демонстрируют сплочённость. Да, мы обладаем большим классом, но больше всего в этих парнях мне нравится их характер.

Куртуа? Тибо наш вратарь, и то, что он делает — просто феноменально.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
15 апреля в 10:33
Лысый перенял у Россиян все 11 футболистов в защите ,хороший метод ,теперь понятно почему убежал Роналду!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 апреля в 08:00
У "Реала" при главном тренере Зидане появилась уникальная способность показывать свою лучшую игру в самых важных и ответственным матчах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 06:40
Могли бы забить один,ради разнообразия!
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 05:27
На дороге к 14му !)
swed27
swed27
15 апреля в 03:35
Реал с проходом и успеха в играх с Челси
ОПС
ОПС
15 апреля в 02:56
Как то не очень хорошо сказал.
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