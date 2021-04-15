Гюндоган: «Мы доказали себе, что готовы играть в полуфинале Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1, 4:2 по сумме двух встреч).

Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей. У «Боруссии» много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме «Боруссия» была именно такой командой. Но на этой стадии турнира всё решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы.