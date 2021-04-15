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Гюндоган: «Мы доказали себе, что готовы играть в полуфинале Лиги чемпионов»

15 апреля 2021, 00:46
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1, 4:2 по сумме двух встреч).

Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей. У «Боруссии» много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме «Боруссия» была именно такой командой. Но на этой стадии турнира всё решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы.

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ДСА
ДСА
15 апреля в 04:46
А букмекеры не верили в Дортмунд.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 01:17
МС все же команда посолиднее Боруссии. Несмотря на минимальный счет первого матча, команда играла очень спокойно, без суеты , и даже пропущенный мяч не поколебал уверенности команды. В итоге свои голы МС забил , после чего доигрывал матч в очень спокойном русле. Боруссия - хорошая команда, но до уровня МС явно ей далековато. Весь сезон Боруссия очень нестабильна. Вот и в этом двухматчевом противостоянии было всего несколько всплесков агрессивной игры, но большую часть времени МС доминировал.
Ждем жарких полуфиналов.
Всем здоровья.
1bear
1bear
15 апреля в 01:17
полуфинал достойный финала!!!
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