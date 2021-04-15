ГлавнаяНовости

Слуцкий посетил хоккейную встречу между «Ак Барсом» и «Авангардом»

15 апреля 2021, 20:04

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий присутствует на седьмом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». Об этом сообщает официальный твиттер хоккейного клуба из Казани.

Напомним, что свой следующий матч «Рубин» проведёт против «Урала». Встреча состоится 18 апреля.

Все новости
Дырявая стенка и бесполезный Мбаппе. ПСЖ проиграл «Манчестер Сити»
Сегодня, 02:24Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения
Фомин: «Мне нравятся Ремарк и Драйзер»
Вчера, 13:06 Комментарии6
АПЛ впервые прервала матч после захода солнца из-за Рамадана
Вчера, 09:04
От феерии к унынию. «Реал» и «Челси» оставили вопросы в полуфинале ЛЧ
Вчера, 01:34Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Депутат Лебедев: «Лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков»
27 апреля Комментарии19
СлухиКлуб АПЛ составил список Instagram-моделей, которые шантажируют футболистов
27 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
15 апреля в 21:46
Молодец, постоянно ходит на различные мероприятия.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
15 апреля в 20:59
КХЛ то ещё днище, по сравнению с НХЛ
goalaktika
goalaktika
15 апреля в 20:33
Уххх! Огненный матч!
Будто смотрю финал ЛЧ !
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 20:27
Человек просто отдохнул.
Qatar Airways
Qatar Airways
15 апреля в 20:17
После посещения МакДональдса, Леонид Викторович занимает половину мест от 25%-й разрешённой заполняемости трибун.
drug01
drug01
15 апреля в 20:11
Молодец своих поддержать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100