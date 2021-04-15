Слуцкий посетил хоккейную встречу между «Ак Барсом» и «Авангардом»

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15 апреля 2021, 20:04

Главный тренер «Рубина» присутствует на седьмом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». Об этом сообщает официальный твиттер хоккейного клуба из Казани.

18' «Шайбу»! – говорится в официальном заявлении @fcrk о ситуации на льду «Татнефть Арены» pic.twitter.com/RuyQfsM2Rj — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021

Напомним, что свой следующий матч «Рубин» проведёт против «Урала». Встреча состоится 18 апреля.