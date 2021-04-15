Слуцкий посетил хоккейную встречу между «Ак Барсом» и «Авангардом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий присутствует на седьмом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». Об этом сообщает официальный твиттер хоккейного клуба из Казани.
18' «Шайбу»! – говорится в официальном заявлении @fcrk о ситуации на льду «Татнефть Арены» pic.twitter.com/RuyQfsM2Rj— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 15, 2021
Напомним, что свой следующий матч «Рубин» проведёт против «Урала». Встреча состоится 18 апреля.
Будто смотрю финал ЛЧ !
Будто смотрю финал ЛЧ !