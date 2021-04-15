ГлавнаяНовости

Мужчине, который ревновал свою девушку к Балотелли, грозит 13 лет тюрьмы

15 апреля 2021, 21:33

30-летнему мужчине, имя которого не называется, грозит 13 лет тюрьмы за избиение своей девушки.

Мужчина был убеждён, что его спутница была больше чем просто другом нападающего «Монцы» Марио Балотелли, поэтому он избивал её, ревнуя к футболисту. Утверждается, что Балотелли даже несколько раз вмешивался, чтобы спасти девушку от нападений.

Использование Марио в качестве мишени для своей ревности — это оправдание, выдвинутое адвокатом мужчины. Тем не менее ранее данный гражданин уже был приговорён к двум годам тюремного заключения за нападение на свою предыдущую девушку.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии22
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии49
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
16 апреля в 16:44
Надо же так связаться с двумя неадекватами.. Девушке просто надо тщательнее подходить к подбору парней и друзей.
А иначе дорого платить придётся за такую неразборчивость. В лучшем случае нервами, в худшем - здоровьем.
112910415
112910415
16 апреля в 07:13
совсем неправильный этот персонаж
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 23:33
В этой новости все три персонажа по-своему нездоровы))
Ozabot
Ozabot
15 апреля в 23:09
Ну, раз рецидив, значит кукуха у парня знатно просела, а если еще к Балотелли ревновал, то однозначно надо изолировать от общества. Хотя, он еще и дурак, раз вместо обычного «досвидания» решил сесть в тюрьму из-за девушки. Теперь сокамерники будут ревновать его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 22:20
Руку поднимать на девушку последнее дело. Раз ревновал, отоварить нужно было футболиста. Так от него и самому по сопатке получить можно было, девок -то проще бить...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 апреля в 21:51
Этим как раз занялся Балотелли.
dimagas2
dimagas2
15 апреля в 21:47
Балотелли бить низя,негро все таки!
25процентный клоун
25процентный клоун
15 апреля в 21:37
Лучше бы жарил девченку почаще чем превращать её в грушу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 21:36
13 лет это ооочень много!
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 21:36
Больной человек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100