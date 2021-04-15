Мужчине, который ревновал свою девушку к Балотелли, грозит 13 лет тюрьмы

30-летнему мужчине, имя которого не называется, грозит 13 лет тюрьмы за избиение своей девушки.
Мужчина был убеждён, что его спутница была больше чем просто другом нападающего «Монцы» Марио Балотелли, поэтому он избивал её, ревнуя к футболисту. Утверждается, что Балотелли даже несколько раз вмешивался, чтобы спасти девушку от нападений.
Использование Марио в качестве мишени для своей ревности — это оправдание, выдвинутое адвокатом мужчины. Тем не менее ранее данный гражданин уже был приговорён к двум годам тюремного заключения за нападение на свою предыдущую девушку.
А иначе дорого платить придётся за такую неразборчивость. В лучшем случае нервами, в худшем - здоровьем.
А иначе дорого платить придётся за такую неразборчивость. В лучшем случае нервами, в худшем - здоровьем.