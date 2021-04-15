Мужчине, который ревновал свою девушку к Балотелли, грозит 13 лет тюрьмы

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15 апреля 2021, 21:33

30-летнему мужчине, имя которого не называется, грозит 13 лет тюрьмы за избиение своей девушки.

Мужчина был убеждён, что его спутница была больше чем просто другом нападающего «Монцы» , поэтому он избивал её, ревнуя к футболисту. Утверждается, что Балотелли даже несколько раз вмешивался, чтобы спасти девушку от нападений.

Использование Марио в качестве мишени для своей ревности — это оправдание, выдвинутое адвокатом мужчины. Тем не менее ранее данный гражданин уже был приговорён к двум годам тюремного заключения за нападение на свою предыдущую девушку.