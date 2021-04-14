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КДК не получал видео, на котором начальник «Спартака» заходит в судейскую

14 апреля 2021, 18:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в комитет пока не поступало видео, на котором начальник «Спартака» Василиий Козловцев заходит в судейскую перед матчем 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдёт в пятницу, но новых материалов пока нет.

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mars6791
mars6791
14 апреля в 22:05
    berda2003
    berda2003
    14 апреля в 21:40
    съёмки продолжаются - козловцев не подходит - вызвали Д. Козловского
    makkie
    makkie
    14 апреля в 19:21
    Погодите, еще не отфотошопили кадры ))
    cska1948
    cska1948
    14 апреля в 19:10
    Заходил, не заходил! Как дети малые! Если даже и заходил, так что? Если ЭСК к главному судье матча не имеет претензий, то КАКОЕ значение имеет КТО и КУДА заходил?!
    ДСА
    ДСА
    14 апреля в 19:10
    Заход все равно не помог.
    d_fincher
    d_fincher
    14 апреля в 18:48
    Какая неожиданность.
    Futurista
    Futurista
    14 апреля в 18:15
    Это видео еще не сняли...
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