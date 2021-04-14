КДК не получал видео, на котором начальник «Спартака» заходит в судейскую

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в комитет пока не поступало видео, на котором начальник «Спартака» Василиий Козловцев заходит в судейскую перед матчем 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).
На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдёт в пятницу, но новых материалов пока нет.
Хотя видимо не будет никаких технических поражений, так пожурят.
И добро пожаловать Локо в круг нечистоплотных клубов.
Хотя видимо не будет никаких технических поражений, так пожурят.
И добро пожаловать Локо в круг нечистоплотных клубов.