КДК не получал видео, на котором начальник «Спартака» заходит в судейскую

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14 апреля 2021, 18:13

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что в комитет пока не поступало видео, на котором начальник «Спартака» Василиий Козловцев заходит в судейскую перед матчем 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).