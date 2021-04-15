ГлавнаяНовости

Шалимов извинился перед Умяровым. Тренер заявил, что футболисту 25 лет

15 апреля 2021, 12:07

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что перепутал хавбека «Спартака» Наиля Умярова с другим спортсменом, когда говорил, что футболисту 25 лет. Умяров родился 27 июня 2000 года.

Накануне Шалимов сказал следующее:

Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения.

Ранее ходили слухи, что игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть «переписанным» футболистом.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии22
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии49
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Добряк
Добряк
16 апреля в 07:17, ред.
В целом ошибка Шалимова объяснима: Урунов, Умяров, Гулиев все на один фэйс...
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 20:07
Когда спартачи так отзываются об игроках Спатака только душа радуется!!!
Раньше Мостовой, Шалимов, Юран были легендами и ветеранами Спартака, а сейчас они стали ... и только и всего, что про нынешних недоразвитых игроков говорят. Тут лучше промолчать и.....
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 18:00
У него с детства амнезия:Играя за "Спартак" ,он всё время думал,что играет за "Барселону",а каждая неудачно тренируемая им команда мнится ему "Баварией".
за
за
15 апреля в 13:50
Шалимов шмальнул не подумав. )
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 12:55
Шалимов с бодунища уже много неадекватностей напорол.
makkie
makkie
15 апреля в 12:48, ред.
Похоже, Шалимова Юран укусил ))
Бросаются словами, а доказать не могут!

З.Ы. Справедливости ради, Шалимов сразу понял, что оговорился и исправился в эфире Матч ТВ.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 12:45
Дыма без огня не бывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 12:41
Шалимов даже извиняться умеет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 апреля в 12:25
Ложечки то мы потом нашли, но осадочек неприятный остался...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 12:15
Он спецом так сказал!
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 12:15
А говоруны они такие !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100