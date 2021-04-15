Шалимов извинился перед Умяровым. Тренер заявил, что футболисту 25 лет

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15 апреля 2021, 12:07

Бывший тренер «Краснодара» заявил, что перепутал хавбека «Спартака» с другим спортсменом, когда говорил, что футболисту 25 лет. Умяров родился 27 июня 2000 года.

Накануне Шалимов сказал следующее:

Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения.

Ранее ходили слухи, что игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть «переписанным» футболистом.