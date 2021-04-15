Шалимов извинился перед Умяровым. Тренер заявил, что футболисту 25 лет

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что перепутал хавбека «Спартака» Наиля Умярова с другим спортсменом, когда говорил, что футболисту 25 лет. Умяров родился 27 июня 2000 года.
Накануне Шалимов сказал следующее:
Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения.
Ранее ходили слухи, что игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть «переписанным» футболистом.
Раньше Мостовой, Шалимов, Юран были легендами и ветеранами Спартака, а сейчас они стали ... и только и всего, что про нынешних недоразвитых игроков говорят. Тут лучше промолчать и.....
Раньше Мостовой, Шалимов, Юран были легендами и ветеранами Спартака, а сейчас они стали ... и только и всего, что про нынешних недоразвитых игроков говорят. Тут лучше промолчать и.....
Бросаются словами, а доказать не могут!
З.Ы. Справедливости ради, Шалимов сразу понял, что оговорился и исправился в эфире Матч ТВ.
Бросаются словами, а доказать не могут!
З.Ы. Справедливости ради, Шалимов сразу понял, что оговорился и исправился в эфире Матч ТВ.