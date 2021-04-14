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Главный тренер «Порту» заявил, что Тухель оскорбил его после матча ЛЧ

14 апреля 2021, 17:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Между главными тренерами «Порту» и «Челси» произошла перепалка после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник португальского клуба Сержиу Консейсау на послематчевой пресс-конференции заявил, что Томас Тухель отказался отбивать ему кулак после окончания встречи, а также оскорбил его. По данным СМИ, немецкий специалист сказал Консейсау, чтобы тот «отвалил» от него. Возможно, прозвучала более грубая фраза.

Тухель отреагировал на обвинения в свой адрес:

У нас произошёл небольшой спор, но внезапно все накинулись на меня.

Стоит отметить, что перепалку между тренерами увидел защитник «Порту» Пепе, который подбежал к Тухелю, начав ему что-то объяснять. За тренера «синих» заступился Антонио Рюдигер.

Главный тренер «Порту» заявил, что Тухель оскорбил его после матча ЛЧ

Главный тренер «Порту» заявил, что Тухель оскорбил его после матча ЛЧ

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milanetto10
milanetto10
15 апреля в 10:51
Тухлый очень мерзкая личность
Brooklyn888
Brooklyn888
15 апреля в 05:02
Оуу😅😅
azkan
azkan
14 апреля в 21:50
Консейсау очень эмоциональный человек. Иногда все для него не так и все виноваты.
Судья по реакции Пепе, может быть Тухель и что то резкое сказал, бывает.
Но зачем это выносить на мировые разборки?
dzvinka
dzvinka
14 апреля в 20:04
судя по фоткам... Пепе блеял как овца)))
Ник Ликов
Ник Ликов
14 апреля в 19:49
Анти футбол переродился в АПЛ и зажил другой жизнью.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 апреля в 18:57
Сначала надо в черный выкраситься, прежде чем такие заявления делать аххах
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 18:26
Нехорошо себя повел Тухель.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 18:22
Среди них есть афроафриканцы?
Если нету то ничего и не будет.
Только расовые скандалы разбирают...
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 18:04
Но порыпались немного после матча.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 17:56
АЙ ЯЙ ЯЙ !!! ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ !!!
dimagas2
dimagas2
14 апреля в 17:49
Пепе там что-то вякал(40 лет ума нет) от и понеслась
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 17:32
Как ябеда карябеда!😜🤣🤣
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