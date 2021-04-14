Главный тренер «Порту» заявил, что Тухель оскорбил его после матча ЛЧ

Между главными тренерами «Порту» и «Челси» произошла перепалка после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Наставник португальского клуба Сержиу Консейсау на послематчевой пресс-конференции заявил, что Томас Тухель отказался отбивать ему кулак после окончания встречи, а также оскорбил его. По данным СМИ, немецкий специалист сказал Консейсау, чтобы тот «отвалил» от него. Возможно, прозвучала более грубая фраза.
Тухель отреагировал на обвинения в свой адрес:
У нас произошёл небольшой спор, но внезапно все накинулись на меня.
Стоит отметить, что перепалку между тренерами увидел защитник «Порту» Пепе, который подбежал к Тухелю, начав ему что-то объяснять. За тренера «синих» заступился Антонио Рюдигер.
Судья по реакции Пепе, может быть Тухель и что то резкое сказал, бывает.
Но зачем это выносить на мировые разборки?
Судья по реакции Пепе, может быть Тухель и что то резкое сказал, бывает.
Но зачем это выносить на мировые разборки?
Если нету то ничего и не будет.
Только расовые скандалы разбирают...
Если нету то ничего и не будет.
Только расовые скандалы разбирают...