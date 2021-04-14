Главный тренер «Порту» заявил, что Тухель оскорбил его после матча ЛЧ

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14 апреля 2021, 17:30

Между главными тренерами «Порту» и «Челси» произошла перепалка после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник португальского клуба на послематчевой пресс-конференции заявил, что отказался отбивать ему кулак после окончания встречи, а также оскорбил его. По данным СМИ , немецкий специалист сказал Консейсау, чтобы тот «отвалил» от него. Возможно, прозвучала более грубая фраза.

Тухель отреагировал на обвинения в свой адрес:

У нас произошёл небольшой спор, но внезапно все накинулись на меня.

Стоит отметить, что перепалку между тренерами увидел защитник «Порту» Пепе, который подбежал к Тухелю, начав ему что-то объяснять. За тренера «синих» заступился .