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Д. Мартинес: «Счёт обоих матчей с МЮ не отражает происходившее на поле»

16 апреля 2021, 06:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. Первая встреча в Испании завершилась с таким же счётом в пользу МЮ.

Мы были недостаточно хладнокровны. Я считаю, что сегодня мы заслуживали гол, как и в первом матче.

Вы видели, что мы вышли на поле с высоко поднятыми головами и боролись до последней секунды. В этом смысле я снимаю свою шляпу перед игроками. Четвертьфинал Лиги Европы против МЮ на «Олд Траффорд» — это просто потрясающе.

На мой взгляд, обстоятельства обоих матчей складывались не в нашу пользу. Я считаю, что счёт обеих встреч не отражает происходившего на поле и нашей игры.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
16 апреля в 08:18
Эти разговоры, мол заслуживали большего, счёт не отражает происходящего в игре, бла, бла, бла... Просто смешно! Счёт на табло. А то что не забили голы, это только ваши проблемы. Выигрывает та команда, которая забивает голы, а не имеет какие-то там шансы их забить.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 07:51
Вполне логично по 2-0 два раза. Велика разница в составе и исполнительном мастерстве игроков, он еще жалуется. Причем в первой игре Гранада игра жестко и грязно. Справедливо вылетели, для первого участия в еврокубках нормальный результат.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 07:48
Гранада и так далеко зашла.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 апреля в 07:47
Манчестер приложил ровно столько сил для прохода в следующий этап, сколько нужно. Отмазки в пользу бедных .
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 апреля в 07:41
    mihaluch
    mihaluch
    16 апреля в 07:19
    Кроме старания нужно ещё и умение.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 апреля в 07:09
    МЮ заслуженно победил.
    112910415
    112910415
    16 апреля в 07:09
    может, не совсем отражает ...
    но принято ориентироваться на счёт
    ОПС
    ОПС
    16 апреля в 06:51
    Надо играть и выигрывать, а не искать оправдания после проигрыша.
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