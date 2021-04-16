Д. Мартинес: «Счёт обоих матчей с МЮ не отражает происходившее на поле»

Главный тренер «Гранады» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. Первая встреча в Испании завершилась с таким же счётом в пользу МЮ .

Мы были недостаточно хладнокровны. Я считаю, что сегодня мы заслуживали гол, как и в первом матче.

Вы видели, что мы вышли на поле с высоко поднятыми головами и боролись до последней секунды. В этом смысле я снимаю свою шляпу перед игроками. Четвертьфинал Лиги Европы против МЮ на «Олд Траффорд» — это просто потрясающе.

На мой взгляд, обстоятельства обоих матчей складывались не в нашу пользу. Я считаю, что счёт обеих встреч не отражает происходившего на поле и нашей игры.