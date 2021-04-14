ПСЖ и «Ман Сити» ещё не стали мировыми грандами. Для этого нужна победа в Лиге чемпионов

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вчера, 20:00

Клубы, которые грустят без большого титула.

Топ-клубов много не бывает, а уж если говорить об «абсолютных грандах», то список получится совсем коротким. Непременным и самым сложным условием вхождения в кружок избранных является победа в Лиге чемпионов, которая покоряется не каждому. Ярчайший пример клуба, выигравшего несколько титулов на внутренней арене и демонстрировавшего едва ли не самый привлекательный футбол в Европе, это лондонский «Арсенал», который в середине «нулевых» упустил свой шанс оказаться в одной компании с «Реалом», «Барсой», МЮ и «Баварией».

«Арсенал», который не смог

«Арсенал» Арсена Венгера был феноменом английского и европейского футбола, французский тренер ознаменовал самую успешную эпоху в истории «канониров» и оказал огромное влияние на игру, однако главную вершину лондонцы покорить так и не смогли. «Арсенал» под руководством мсье Арсена 19 раз подряд участвовал в Лиге чемпионов, в 14 кряду розыгрышах участвовал в плей-офф, но к Кубку чемпионов эта великолепная банда с Анри, Виейра, Солом Кэмпбэллом и Бергкампом так и не прикоснулась.

Ближе всего к великой победе «Арсенал» был в 2006 году, когда на пути к финалу убрал со своего пути «Реал» и «Ювентус», а в решающей схватке встретил «Барселону». Это был вечер надежд и разочарований на «Стад де Франс»: отчаяние, вызванное ранним удалением Йенса Леманна, сменилось хрупкой надеждой после гола Сола Кэмпбелла в меньшинстве. «Арсенал» вел в счете до 76-й минуты, а потом «Барселона» забила два мяча за пять минут и сделала Арсена Венгера самым печальным человеком в мире. Такого шанса у «канониров» больше не было.

«Атлетико» и его тройное невезение

«Арсенал» не смог выиграть Лигу чемпионов, хотя несколько лет играл в лучший футбол в Европе, а «Атлетико» никогда не был чемпионом по игре, но умел выжимать результат. Только если речь не идет о больших финалах главного европейского турнира. «Матрасники» чаще трижды были в шаге от Кубка чемпионов и трижды проигрывали самым досадным образом.

Свой первый финал «Атлетико» проиграл в далеком 1974 году. В матче с «Баварией» Луис Арагонес вывел мадридцев вперед на 114-й минуте, «кольчонерос» были в минуте от трофея, когда Шварценбек установил окончательный счет матча — 1:1. Серии пенальти войдут в обиход только через два года, а по старым правилам в случае ничьей назначалась переигровка. Два дня спустя «Бавария» разнесла оставивший все силы в первом матче «Атлетико» — 4:0.

Прошло 40 лет, и «матрасникам» снова не хватило минуты, чтобы стать триумфаторами: Серхио Рамос спас «Реал» от поражения в основное время, когда шла 3-я добавленная ко второму тайму минута. В овертайме «сливочные» забили еще три гола и выиграли крупно — 4:1. Как и за 40 лет до этого, в конце концов «Атлетико» проиграл с разгромным счетом, и кто теперь вспомнит, что в обоих случаях мадридцы были в минуте от триумфа.

А в 2016-м и того ближе: на этот раз проиграли «Реалу» в серии пенальти. Улыбнись испанскому клубу удача в каждом из трех финалов, у «Атлетико» могло быть столько же Кубков чемпионов, как у «Манчестер Юнайтед» и «Интера», и больше, чем у «Ювентуса». Согласитесь, это совсем другой статус клуба. И дело всего лишь в результатах трех матчей, в каждом из которых не хватило чуть-чуть.

«Пари Сен-Жермен» и упущенная возможность

Разбогатевший в XXI веке ПСЖ хочет котироваться наравне с «Реалом», «Барселоной», «Баварией» и английскими грандами, но постоянные вылеты на ранних стадиях плей-офф Лиги чемпионов сформировали пренебрежительное отношение к парижскому нуворишу. Долгое время лучшим результатом «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов оставался полуфинал сезона 1994/95, случившийся задолго до прихода больших денег из Катара.

Но в прошлом сезоне ПСЖ добрался до финала, где уступил «Баварии», а в нынешнем плей-офф уже выбросил за борт и «Барселону», и «Баварию», оставаясь претендентом на главный приз. Если дортмундская «Боруссия» и Эрлинг Холанд не преподнесут сюрпризов, то в полуфинале увидим схватку двух клубов, которые прямо сейчас пытаются конвертировать деньги в уважение: «Манчестер Сити» победа в Лиге чемпионов нужна не меньше, чем ПСЖ .

«Манчестер Сити» и движение вверх

Четвертьфинал — самая опасная стадия для «Манчестер Сити», в трех предыдущих розыгрышах именно здесь была конечная остановка команды Хосепа Гвардиолы. Как бы «горожане» ни доминировали в АПЛ , никакие 100 очков на внутренней арене не принесут им такого статуса, как победа в Лиге чемпионов. После прихода Гвардиолы «Ман Сити» каждый сезон называют в числе фаворитов турнира, но пока что на деле выходил только пшик.

«Манчестер Сити» всего лишь 11-й раз участвует в розыгрыше престижнейшего клубного трофея Старого Света, а высшим для «горожан» достижением является выход в полуфинал в сезоне 2015/16 под руководством Мануэля Пеллегрини. Остановить «Ман Сити» тогда сумел мадридский «Реал», скромно победивший в полуфинале — 1:0 по сумме двух матчей. Так что даже выход в полуфинал не будет рядовым событием для английского клуба, а уж если пробьются в решающий матч — помечтают об обретении статуса, который пока им только снится.