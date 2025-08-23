Анчелотти собирается вызвать форварда «Зенита» в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти собирается пригласить нападающего «Зенита» Луиса Энрике на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.
Официально заявка будет объявлена 25 августа, однако Луис Энрике попал в расширенный список.
4 сентября Бразилия сыграет дома против Чили, а 9 сентября встретится на выезде с Боливией. Пятикратные чемпионы мира уже гарантировали себе путевку в финальный турнир, а потому Анчелотти в этих встречах планирует проверить ближайший резерв.
В активе Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола за бразильскую национальную команду.