Анчелотти собирается вызвать форварда «Зенита» в сборную Бразилии

вчера, 12:48

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти собирается пригласить нападающего «Зенита» Луиса Энрике на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

Официально заявка будет объявлена 25 августа, однако Луис Энрике попал в расширенный список.

4 сентября Бразилия сыграет дома против Чили, а 9 сентября встретится на выезде с Боливией. Пятикратные чемпионы мира уже гарантировали себе путевку в финальный турнир, а потому Анчелотти в этих встречах планирует проверить ближайший резерв.

В активе Луиса Энрике 6 матчей и 2 гола за бразильскую национальную команду.

lotsman
lotsman
вчера в 15:53
Зря Анчелотти надеется на Энрике. Обленился он уже, играя в Зените.
hmnkgchq4q77
hmnkgchq4q77
вчера в 13:16
Вряд ли он готов для сборной Бразилии.
Гость
