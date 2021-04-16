Бастони: «Каждая игра сложна, „Наполи“ борется за попадание в четвёрку»

Защитник «Интера» прокомментировал предстоящий матч против «Наполи» в 31-м туре Серии А.

Каждая игра сложна, «Наполи» борется за попадание в четвёрку лучших. Это будет захватывающая встреча.

Мы на правильном пути, 11 побед подряд доказывают это. Мы приближаемся к своей цели, но нам надо выкладываться на полную каждое воскресенье, пока не достигнем своей цели. Наш девиз — усердно работать. Мы продолжаем следовать своему пути.