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Бастони: «Каждая игра сложна, „Наполи“ борется за попадание в четвёрку»

16 апреля 2021, 13:21
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал предстоящий матч против «Наполи» в 31-м туре Серии А.

Каждая игра сложна, «Наполи» борется за попадание в четвёрку лучших. Это будет захватывающая встреча.

Мы на правильном пути, 11 побед подряд доказывают это. Мы приближаемся к своей цели, но нам надо выкладываться на полную каждое воскресенье, пока не достигнем своей цели. Наш девиз — усердно работать. Мы продолжаем следовать своему пути.

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Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
16 апреля в 15:05
не важно куда хочет попасть Наполи, надо брать 3 очка, нужно показать чемпионский характер
Rheinfall
Rheinfall
16 апреля в 14:18, ред.
FcIN

Оспина не сможет принять участие в матче против "Интера". Так же под вопросом участие Петра Зелински. Ирвинг Лосано пропустит игру , у него дисквалификация.
Forza INTER.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 14:07
Интер набрал хороший ход!
1bear
1bear
16 апреля в 13:36
боюсь,что Интер вам не одолеть сейчас...
beefs
beefs
16 апреля в 13:35
да мы накануне прекрасного матча, заруба что надо...
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