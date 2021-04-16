Бастони: «Каждая игра сложна, „Наполи“ борется за попадание в четвёрку»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал предстоящий матч против «Наполи» в 31-м туре Серии А.
Каждая игра сложна, «Наполи» борется за попадание в четвёрку лучших. Это будет захватывающая встреча.
Мы на правильном пути, 11 побед подряд доказывают это. Мы приближаемся к своей цели, но нам надо выкладываться на полную каждое воскресенье, пока не достигнем своей цели. Наш девиз — усердно работать. Мы продолжаем следовать своему пути.
Оспина не сможет принять участие в матче против "Интера". Так же под вопросом участие Петра Зелински. Ирвинг Лосано пропустит игру , у него дисквалификация.
Forza INTER.
Оспина не сможет принять участие в матче против "Интера". Так же под вопросом участие Петра Зелински. Ирвинг Лосано пропустит игру , у него дисквалификация.
Forza INTER.