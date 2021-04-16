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Фигу — о Месси и Роналду: «Трюфели и икру сложно сравнивать»

16 апреля 2021, 08:29

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу не смог выбрать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Это сложный вопрос. Сложно сравнивать трюфели с икрой. Кого выбирают мои дети? Роналду или Месси? Им больше нравится их папа.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 14:34
Достойный ответ от сына.
амурец
амурец
16 апреля в 14:28
молодец хороший ответ
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 10:20
А я знаю,кого лично выбирает Фигу,потому что он в интервью сказал ,что обожает русскую икру,чем сейчас и наслаждается в Москве.Кто зашифрован под "икрой",видно из текста.Хитёр бобёр...
25процентный клоун
25процентный клоун
16 апреля в 09:36, ред.
Сказал Фигу, намазывая икру на ломтик трюфеля для сына

Можно сравнить груздь с сыроежкой
karnager
karnager
16 апреля в 09:27
Судя по семейству Фигу, им нравится папа и Путин
112910415
112910415
16 апреля в 09:15
браво ! это мудрый ответ
Caniggia
Caniggia
16 апреля в 09:12
Ответ умного мужика!
Конкурс бот
Конкурс бот
16 апреля в 09:00
grafff больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 152. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
beefs
beefs
16 апреля в 08:54
Вот это правильно...
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 08:33, ред.
Красво ответил, - Им больше нравится их Папа !!!
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