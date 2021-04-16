Фигу — о Месси и Роналду: «Трюфели и икру сложно сравнивать»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу не смог выбрать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Это сложный вопрос. Сложно сравнивать трюфели с икрой. Кого выбирают мои дети? Роналду или Месси? Им больше нравится их папа.
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу не смог выбрать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Это сложный вопрос. Сложно сравнивать трюфели с икрой. Кого выбирают мои дети? Роналду или Месси? Им больше нравится их папа.
Можно сравнить груздь с сыроежкой
Можно сравнить груздь с сыроежкой