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Сака: «У „Арсенала“ есть отличный шанс выйти в финал Лиги Европы»

16 апреля 2021, 07:52
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вингер «Арсенала» Бакайо Сака прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где «канониры» сыграют против «Вильярреала» Унаи Эмери.

Это была фантастическая игра от начала до конца. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Думаю, мы продемонстрировали настоящий характер. Мы не останавливались, были очень сильны в первом тайме и практически убили интригу.

Соперник не мог выбраться из-под нашего прессинга. То, как мы контролировали игру, наше движение... Они не могли остановить нас.

Думаю, это всем доказывает, насколько захватывающую игру мы способны показать. Я считаю, что у нас великолепная команда. Очень круто быть частью этого, когда мы играем вот так. Мы просто должны не совершать глупых ошибок. У нас есть отличный шанс выйти в финал.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
16 апреля в 11:53, ред.
Как говорится "не говори гоп..."
Вильярреал пожалуй самый сложный соперник из всех оставшихся, у команды отлично налажена командная игра и рукаводит всем этим механизмом хорошо нам известный человек, и настоящая мащина по завоеванию именно ЛЕ - Эмери...
У Арсенала нет стабильности...если бы они все время играли так, как первый тайм со Славией, то результаты команды были бы гораздо лучше...так что рано радоваться.
Rheinfall
Rheinfall
16 апреля в 11:50
У всех полуфиналистов шансы есть , но вот думается мне что ЛЕ в Испанию уедет.
Мessi 10
Мessi 10
16 апреля в 09:51
Арсенал засиделся без трофеев. Пора брать кубок, шансы хорошие.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 08:53
У всех четырех команд такой шанс есть.
swed27
swed27 ответ Эдмон (раскрыть)
16 апреля в 08:51
Конечно есть
Эдмон
Эдмон
16 апреля в 08:46
шансы есть у всех
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 апреля в 08:28
Для "Арсенала" выиграть кубок - пожалуй единственный шанс зацепиться за Лигу Чемпионов в отличии от "МЮ". Хотя у команды Эмери и у "Ромы" схожая мотивация.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 08:20
Нет ничего недостижимого.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 08:13, ред.
Неожиданные 25 минут первого тайма и счёт на табло был уже 0:3 . Игра была сделана.И даже при таком счёте Славия билась , и не было так легко Арсеналу . Но теперь надо убрать весь пафос и готовиться совсем к другому сопернику. Шанс есть у всех, но назвать его отличным , я думаю это не так и даже можно сказать, вообще не так . Вильярреал совсем другая история и играет совсем в другой футбол. И ещё совсем не известно кому больше повезёт. Вот игра с испанцами можно смело говорить это 50/50 . Так что будем делать посмотреть. Да, и пусть победит сильнейший !!!
Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 08:09
Шансы есть несомненно
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 08:03
Теперь главное его использовать
ОПС
ОПС
16 апреля в 07:56
Сколько пафоса сказано. Уже почти победители. Сначала полуфинал пройдите.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 07:54
Шансы есть у всех...
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