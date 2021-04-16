Сака: «У „Арсенала“ есть отличный шанс выйти в финал Лиги Европы»

Вингер «Арсенала» прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где «канониры» сыграют против «Вильярреала» Унаи Эмери.

Это была фантастическая игра от начала до конца. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Думаю, мы продемонстрировали настоящий характер. Мы не останавливались, были очень сильны в первом тайме и практически убили интригу.

Соперник не мог выбраться из-под нашего прессинга. То, как мы контролировали игру, наше движение... Они не могли остановить нас.

Думаю, это всем доказывает, насколько захватывающую игру мы способны показать. Я считаю, что у нас великолепная команда. Очень круто быть частью этого, когда мы играем вот так. Мы просто должны не совершать глупых ошибок. У нас есть отличный шанс выйти в финал.