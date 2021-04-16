Сака: «У „Арсенала“ есть отличный шанс выйти в финал Лиги Европы»

Вингер «Арсенала» Бакайо Сака прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира, где «канониры» сыграют против «Вильярреала» Унаи Эмери.
Это была фантастическая игра от начала до конца. Мы очень рады выходу в следующий раунд. Думаю, мы продемонстрировали настоящий характер. Мы не останавливались, были очень сильны в первом тайме и практически убили интригу.
Соперник не мог выбраться из-под нашего прессинга. То, как мы контролировали игру, наше движение... Они не могли остановить нас.
Думаю, это всем доказывает, насколько захватывающую игру мы способны показать. Я считаю, что у нас великолепная команда. Очень круто быть частью этого, когда мы играем вот так. Мы просто должны не совершать глупых ошибок. У нас есть отличный шанс выйти в финал.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Вильярреал пожалуй самый сложный соперник из всех оставшихся, у команды отлично налажена командная игра и рукаводит всем этим механизмом хорошо нам известный человек, и настоящая мащина по завоеванию именно ЛЕ - Эмери...
У Арсенала нет стабильности...если бы они все время играли так, как первый тайм со Славией, то результаты команды были бы гораздо лучше...так что рано радоваться.
Вильярреал пожалуй самый сложный соперник из всех оставшихся, у команды отлично налажена командная игра и рукаводит всем этим механизмом хорошо нам известный человек, и настоящая мащина по завоеванию именно ЛЕ - Эмери...
У Арсенала нет стабильности...если бы они все время играли так, как первый тайм со Славией, то результаты команды были бы гораздо лучше...так что рано радоваться.