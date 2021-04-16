Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который восстанавливается после травмы.
У некоторых футболистов травмы. Кокорин, например, продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
Ранее сообщалось, что Кокорин возобновил тренировки с мячом.
Похоже, там действительно одна травма сменяет другую.
Где там умничавший массажист Колесников, который обвинял Спартак во всех проблемах Кокорина? Ау!
Похоже, там действительно одна травма сменяет другую.
Где там умничавший массажист Колесников, который обвинял Спартак во всех проблемах Кокорина? Ау!