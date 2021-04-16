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Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

16 апреля 2021, 12:49

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который восстанавливается после травмы.

У некоторых футболистов травмы. Кокорин, например, продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что Кокорин возобновил тренировки с мячом.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
16 апреля в 14:34
Санек держись. Еще восемь туров осталось, а там...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 14:25
Здоровье Кокоши интересует всё народонаселение Италии.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 14:09
Нужно создавать хотя бы видимость тренировок что бы получать зарплату.
протон1
протон1
16 апреля в 13:58
может он шпионажем там занят в пользу россии . давай кокошкин. не подведи
протон1
протон1
16 апреля в 13:57
когда же перестанут говорить о кокорине. человек давно далек от футбола
112910415
112910415
16 апреля в 13:57
очень важно уберечься от новых травм !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 апреля в 13:52
Скорейшего восстановления Кокорину.
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
16 апреля в 13:48
.
galem72
galem72
16 апреля в 13:47
Давно пора уже какохе индивидуальные тренировки заменить индивидуальным отдыхом в Монте-Карло. Как показывает практика, там он восстанавливается с бешеной скоростью. ))
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
16 апреля в 13:30
Да забудь! Если даже я стал уважать "Спартак" и Федуна за такой развод цыган-макаронников,развод планетарного масштаба!!!
makkie
makkie
16 апреля в 13:21
Не факт, что Кокорин вообще сыграет за Фиорентину в оставшихся матчах.
Похоже, там действительно одна травма сменяет другую.

Где там умничавший массажист Колесников, который обвинял Спартак во всех проблемах Кокорина? Ау!
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 13:08
ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ !!!
Бубнин
Бубнин
16 апреля в 13:04
В общем, с геймпадом в PUBG Александр тренируется.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 12:56, ред.
Исправь на "разводить фиалКИ".Он же теперь цветовод,а не футболист.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 12:54
Нет ничего более однообразного в современном мире,чем подготовка Кокорина к матчу.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 12:54
Кокорин продолжает разводить фиалок по индивидуальной программе.
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
16 апреля в 12:51
По самые не балуй)))
beefs
beefs
16 апреля в 12:50
вот Фиорентина влипла...
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