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«Химки»: «По соотношению цена-качество — мы самый успешный проект в РПЛ»

17 апреля 2021, 13:06

Исполнительный директор «Химок» Роман Дьяков рассказал о бюджете подмосковного клуба.

Бюджет «Химок» меньше миллиарда. Сейчас «Химки» по соотношению цена-качество — самый успешный проект в высшей лиге. 650-700 миллионов рублей за сезон составляет бюджет.

Почему самый успешный? Потому что за эти деньги такого результата нет ни у кого. Был некий тренерский штаб со своими подходами и оценками способностей игроков. Появились два ключевых игрока, которые дали разницу, — Мирзов и Глушаков. Это говорит о том, что от тренерского штаба многое зависит.

Есть ли перспективное будущее у «Химок»? Я расцениваю себя как некий проектный менеджер. Мой проект заключался в том, чтобы клуб безболезненно перешел из муниципального состояния в частное. А дальше всё зависит от людей, к которым перейдут бразды правления, которые будут выделять деньги. Я покидаю «Химки».

Ранее стало известно, что у «Химок» появится женская команда.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 16:22
Если на соккере кто-нибудь напишет про какой-нибудь клуб назвав его проектом, то это расценивается как троллинг. Дьяков получается тоже троллит фк "Химки"?!
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 15:29
Любовник подарит Зареме Химки, но не все, только футбольный клуб.
112910415
112910415
17 апреля в 14:00
есть и в РПЛ приятные сюрпризы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 апреля в 13:47
Интересно , а кто это та частная рука....).????
Antikony
Antikony
17 апреля в 13:10
спартак на филиал денег не жалеет.
Сварожич
Сварожич
17 апреля в 13:10
Посмотрим, что будет с клубом через пару лет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 апреля в 13:08
Время все покажет.
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