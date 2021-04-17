Понсе: «„Уфа“ представляет собой достаточно опасного соперника»

Нападающий «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ с «Уфой».

Слава богу, все уже позади. Непросто было восстанавливаться после этой травмы, но сейчас я уже на 100 процентов готов. Готовимся к матчу с «Уфой» и, надеемся, что сможем завоевать три очка. «Уфа» представляет собой достаточно опасного соперника, в том числе потому, что они бьются за то, чтобы не вылететь из РПЛ . Игра будет очень напряжённая, полная страстей. Нам нужно будет выложиться на 100 процентов, чтобы одержать победу.