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Понсе: «„Уфа“ представляет собой достаточно опасного соперника»

17 апреля 2021, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ с «Уфой».

Слава богу, все уже позади. Непросто было восстанавливаться после этой травмы, но сейчас я уже на 100 процентов готов. Готовимся к матчу с «Уфой» и, надеемся, что сможем завоевать три очка. «Уфа» представляет собой достаточно опасного соперника, в том числе потому, что они бьются за то, чтобы не вылететь из РПЛ. Игра будет очень напряжённая, полная страстей. Нам нужно будет выложиться на 100 процентов, чтобы одержать победу.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 апреля в 15:17
Локомотив продемонстрировал, как обыграть агрессивный в нападении Спартак. Я имею в виду события на поле).
112910415
112910415
17 апреля в 13:57
победа не будет лёгкой ... но будет !
beefs
beefs
17 апреля в 13:33
кляузы уже заготовили, по другому Спартак уже не может...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 13:33
Ножки задрожали у поросят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 13:33
Уфу надо проходить
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