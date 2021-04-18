Топ-клубы уже сегодня могут объявить о создании европейской Суперлиги

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18 апреля 2021, 17:11

Топ-клубы Европы во главе с «Реалом» и МЮ продолжают обсуждать идею создания Суперлиги.

Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги. Это связано с тем, что УЕФА завтра планирует утвердить новый формат Лиги чемпионов.

Целью этого проекта является объединить в одну лигу 20 лучших клубов из стран Европы.