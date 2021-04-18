Топ-клубы уже сегодня могут объявить о создании европейской Суперлиги

Топ-клубы Европы во главе с «Реалом» и МЮ продолжают обсуждать идею создания Суперлиги.
Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги. Это связано с тем, что УЕФА завтра планирует утвердить новый формат Лиги чемпионов.
Целью этого проекта является объединить в одну лигу 20 лучших клубов из стран Европы.
The Times утверждает, что «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» уже подписали контракт на участие в турнире. ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус» пока дистанцировались от этого.
Ссссссссалл я на такую суперлигу, где будет играть недоразумение кронке-артеты😁😁
Ссссссссалл я на такую суперлигу, где будет играть недоразумение кронке-артеты😁😁
Может сегодня действительно будут новости и ясности.
Может сегодня действительно будут новости и ясности.