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Топ-клубы уже сегодня могут объявить о создании европейской Суперлиги

18 апреля 2021, 17:11

Топ-клубы Европы во главе с «Реалом» и МЮ продолжают обсуждать идею создания Суперлиги.

Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги. Это связано с тем, что УЕФА завтра планирует утвердить новый формат Лиги чемпионов.

Целью этого проекта является объединить в одну лигу 20 лучших клубов из стран Европы.

The Times утверждает, что «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» уже подписали контракт на участие в турнире. ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус» пока дистанцировались от этого.

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Все комментарии
mortid
mortid
19 апреля в 05:12
    Nazi
    Nazi ответ Little Caprice (раскрыть)
    18 апреля в 23:51
    Давно так не смеялся, спасибо😁
    hoper
    hoper
    18 апреля в 20:55
    национальные чемпионаты станут интереснее, потому как мешки с деньгами свалят и останутся команды примерно одного уровня.Выберу себе условный скажем Вестхэм и буду в АПЛ болеть за него
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    18 апреля в 19:57
    Арсенал тут явно лишний , да и тотенхем
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    18 апреля в 19:20
    Тут главное начать.
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Nazi (раскрыть)
    18 апреля в 19:00
    В каждом чемпионате должна быть своя Осасуна :)
    Nazi
    Nazi
    18 апреля в 18:59, ред.
      oFANATo
      oFANATo
      18 апреля в 18:46
      Борьба за огромные деньжищи началась...
      azkan
      azkan
      18 апреля в 18:40
      Всё это очень не понятно и прикрыто туманом. Наверное и сейчас идут переговоры.
      Может сегодня действительно будут новости и ясности.
      CSKA2012
      CSKA2012
      18 апреля в 17:45
        Брулин
        Брулин
        18 апреля в 17:27
        Непонятно, зачем англики туда лезут. У них и так суперлига уже есть(по крайней мере по доходам). АПЛ от этого потеряет больше всех. Походу рубилово булет жёсткое.
        sv_1969
        sv_1969 ответ particular (раскрыть)
        18 апреля в 17:24
        ФИФА И УЭФА если проявят принципиально ть, то могут игрокам этих клубов запретить участие в своих турнирах. Пойдут они на это? Вопрос... И если пойдут, то что выберут игроки? Все это двояко...
        Futurista
        Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        18 апреля в 17:23
        Тамбов - топ топ топ...в ФНЛ...медленно и печально...
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        18 апреля в 17:23, ред.
        От нас скорее всего будут попы...). Это не для нас и не про нас.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
        18 апреля в 17:22
        А Тамбов чем не топ?
        Futurista
        Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        18 апреля в 17:19
        А они у нас есть?)...
        particular
        particular
        18 апреля в 17:18
        Пока ФИФА и УЕФА успокаивали общественность невозможностью создания СЛ, финансовые и медийные ресурсы объединили усилия в достижении намеченного 🤔
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        18 апреля в 17:17
        А от нас будут топы?
        mphuZ
        mphuZ
        18 апреля в 17:14
        Нежданчик! Ждём с нетерпением!
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