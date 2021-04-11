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«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом

11 апреля 2021, 14:17

«Зенит» и иранский клуб «Сепахан» заключили соглашениие о сотрудничестве. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.Встреча прошла в онлайн-формате, в ней также принял участие генеральный консул России в Исфахане Борис Бурмистров.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.

«Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).

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Вагабонди
Вагабонди
11 апреля в 15:58
У Спартака с Миланом, у Зенита с Сепаханом...найдите разницу.
Tostao
Tostao
11 апреля в 15:25
Монголию, Монголию не забудьте!!!
KUDE9IR
KUDE9IR
11 апреля в 15:04
Зеньке бабло некуда девать.Решили Иранцам подкинуть чутка.
idres
idres
11 апреля в 14:51
На кой хр.... попу баян????
Ванечка
Ванечка
11 апреля в 14:36
Ну и нафига это нужно ....Шальке уже похоронили...
ДСА
ДСА
11 апреля в 14:19
Газ на нефть будут менять.
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