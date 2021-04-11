«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом

«Зенит» и иранский клуб «Сепахан» заключили соглашениие о сотрудничестве. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.Встреча прошла в онлайн-формате, в ней также принял участие генеральный консул России в Исфахане Борис Бурмистров.
Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.
Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.
«Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).
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