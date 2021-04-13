У «Реала» самый выгодный спонсорский контракт в мире. МЮ — на втором месте

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13 апреля 2021, 09:27

По данным Forbes, «Реал» возглавляет рейтинг клубов с самыми богатыми спонсорами.

Сделка мадридского клуба с титульным спонсором Emirates приносит команде в год 82.5 млн долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

«Реал» – Emirates — $82.5 млн, контракт рассчитан до 2022 года

«Манчестер Юнайтед» – TeamViewer — $64.9 млн, до 2026-го

«Барселона» – Rakuten — $64.8 млн, до 2022-го

ПСЖ – Accor – $57 млн, до 2022-го

«Арсенал» – Emirates — $56 млн, до 2024-го

«Ливерпуль» – Standard Chartered — $55.3 млн, до 2023-го

«Челси» – Three — $55.2 млн, до 2024-го

«Ювентус» – Jeep — $53.1 млн, до 2023-го

«Тоттенхэм» – AIA — $50 млн, до 2027-го

«Бавария» – Deutsche Telekom — $35.4 млн, до 2023-го.

Ранее также сообщалось, что «Барселона» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes.