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У «Реала» самый выгодный спонсорский контракт в мире. МЮ — на втором месте

13 апреля 2021, 09:27

По данным Forbes, «Реал» возглавляет рейтинг клубов с самыми богатыми спонсорами.

Сделка мадридского клуба с титульным спонсором Emirates приносит команде в год 82.5 млн долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

«Реал» – Emirates — $82.5 млн, контракт рассчитан до 2022 года
«Манчестер Юнайтед» – TeamViewer — $64.9 млн, до 2026-го
«Барселона» – Rakuten — $64.8 млн, до 2022-го
ПСЖ – Accor – $57 млн, до 2022-го
«Арсенал» – Emirates — $56 млн, до 2024-го
«Ливерпуль» – Standard Chartered — $55.3 млн, до 2023-го
«Челси» – Three — $55.2 млн, до 2024-го
«Ювентус» – Jeep — $53.1 млн, до 2023-го
«Тоттенхэм» – AIA — $50 млн, до 2027-го
«Бавария» – Deutsche Telekom — $35.4 млн, до 2023-го.

Ранее также сообщалось, что «Барселона» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Усы Пескова (раскрыть)
13 апреля в 18:28
Скажу так, меня как болельщика, Перес устраивает на все 100%.
Был бы у МЮ такой же президент, клуб бы точно не был в опе уже 7 лет как.
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 18:09
Спорить не нужно, всё очевидно. Все знают, что он ухватился за власть. И под себя конституцию не меняет.
Ну не на грани банкротства, но долгов хватает у них тоже. При Пересе тоже было много провальных трансферов.
В Барселоне вдобавок ещё з/п раздут.
allemz
allemz ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
13 апреля в 12:57
Спонсор - компания владельца "Etihad" (авиакомпания)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Усы Пескова (раскрыть)
13 апреля в 12:45
Не хочу о политике. Это долги спор. Просто Перес лучший и он способен финансово ответить за свою работу. Не думаю, что он способен оставить клуб на грани банкротства, как это произошло в Барсе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 апреля в 12:41
Назовёшь более лучших?
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 11:59
Так "Реал" и по долгам-король,в отличие от МЮ.
Sadjon
Sadjon
13 апреля в 11:51
Это важный аспект для развития клуба...
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 11:38
Мощная логика! Кремлёвский пациент по какой причине выигрывает выборы? Всё схвачено!
Остапчук 67
Остапчук 67
13 апреля в 11:37
А где же "Зенит" - "Газпром"?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 11:15
Бавария только 10.
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ galem72 (раскрыть)
13 апреля в 10:34
Ключевое слово был )!
galem72
galem72 ответ Brooklyn888 (раскрыть)
13 апреля в 10:28
Странное умозаключение. Не так давно на первом месте был Юнайтед со своим контрактом от Адидас.

Кто же ещё, если не Манчестер?!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
13 апреля в 10:22
А Ман Сити тогда где?)
dadrail
dadrail
13 апреля в 10:01
Ну тут и не поспоришь...
Brooklyn888
Brooklyn888
13 апреля в 10:00
Кто же ещё если не Реал Мадрид !)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 09:55
Лучший президент это громко сказано
NOVA
NOVA
13 апреля в 09:49
Реал везде лучший должен быть!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 09:36
Поэтому Перес и выиграл выборы. Я же говорю, лучший президент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 09:34
Крутятся как могут...
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