У «Реала» самый выгодный спонсорский контракт в мире. МЮ — на втором месте

По данным Forbes, «Реал» возглавляет рейтинг клубов с самыми богатыми спонсорами.
Сделка мадридского клуба с титульным спонсором Emirates приносит команде в год 82.5 млн долларов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
«Реал» – Emirates — $82.5 млн, контракт рассчитан до 2022 года
«Манчестер Юнайтед» – TeamViewer — $64.9 млн, до 2026-го
«Барселона» – Rakuten — $64.8 млн, до 2022-го
ПСЖ – Accor – $57 млн, до 2022-го
«Арсенал» – Emirates — $56 млн, до 2024-го
«Ливерпуль» – Standard Chartered — $55.3 млн, до 2023-го
«Челси» – Three — $55.2 млн, до 2024-го
«Ювентус» – Jeep — $53.1 млн, до 2023-го
«Тоттенхэм» – AIA — $50 млн, до 2027-го
«Бавария» – Deutsche Telekom — $35.4 млн, до 2023-го.
Ранее также сообщалось, что «Барселона» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes.
Был бы у МЮ такой же президент, клуб бы точно не был в опе уже 7 лет как.
Был бы у МЮ такой же президент, клуб бы точно не был в опе уже 7 лет как.
Ну не на грани банкротства, но долгов хватает у них тоже. При Пересе тоже было много провальных трансферов.
В Барселоне вдобавок ещё з/п раздут.
Ну не на грани банкротства, но долгов хватает у них тоже. При Пересе тоже было много провальных трансферов.
В Барселоне вдобавок ещё з/п раздут.
Кто же ещё, если не Манчестер?!
Кто же ещё, если не Манчестер?!