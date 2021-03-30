«Газпром» останется спонсором «Шальке»

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30 марта 2021, 14:42

«Шальке» на своём официальном сайте сообщил, что компания «Газпром» останется главным спонсором клуба.

Изначально «Газпром» оставлял за собой право расторгнуть контракт в случае недостижения спортивных целей и возможного вылета команды во вторую Бундеслигу. Однако после многих лет тесного и плодотворного партнерства компания решила поддержать клуб из Гельзенкирхена. Стороны не разглашают содержание и экономические условия продления контракта.

Ранее стало известно, что у «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор.