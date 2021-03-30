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«Газпром» останется спонсором «Шальке»

30 марта 2021, 14:42

«Шальке» на своём официальном сайте сообщил, что компания «Газпром» останется главным спонсором клуба.

Изначально «Газпром» оставлял за собой право расторгнуть контракт в случае недостижения спортивных целей и возможного вылета команды во вторую Бундеслигу. Однако после многих лет тесного и плодотворного партнерства компания решила поддержать клуб из Гельзенкирхена. Стороны не разглашают содержание и экономические условия продления контракта.

Ранее стало известно, что у «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона появится новый титульный спонсор.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ d_fincher (раскрыть)
30 марта в 22:06
По итогам 2020 миллеровская гос'шаражка официально по МСФО закончила в минус 300млрд скрепных рубликов. Она не платит налогов, как и сечинская роснефть, по НДПИ с 2019 ни копья в казну по просьбе её непутёвого управленца еще медведю, а потом и мушусте якобы из-за затратного развития внешней инфраструктуры, но зато в разы увеличила выплаты по дивидендам своим акционерам и продолжает спонсировать всякий левак. Как ты думаешь, за счёт чего эта раздутая гегемония платит и что-то "развивает"? Только за счёт граждан РФии в постоянно дорожающих квитанциях ЖКХ по электричеству, отоплению, газу и логистике, а также в увеличивающихся ценах на духовных бензо- и газозаправках. Ооочень патриотично, правда? ))
Arman A.
Arman A.
30 марта в 20:58
газпром мог и без рекламы обходиться
kts99
kts99
30 марта в 19:08
    димон 37
    димон 37 ответ d_fincher (раскрыть)
    30 марта в 18:03
    Мюллер сам лично нефть создает
    старина
    старина
    30 марта в 18:03
    А для больных детишек всей Россией будем собирать в виде смс......
    Roger Young
    Roger Young
    30 марта в 17:48
    Газпрому ведь деньги больше девать некуда. Все остальные вопросы решили
    Ironigor
    Ironigor ответ d_fincher (раскрыть)
    30 марта в 17:41, ред.
    И что ??? А как она может создавать нефть??? Продовать может и петрушку на базаре. Может объясните мне тогда, где спонсоры Esso , Mobil, Total, British Petroleum, Chevron ну и т.д в клубах России ???
    d_fincher
    d_fincher
    30 марта в 17:33
    Газпром является спонсором Зенита, Аустрии, Шальке, Црвены звезды, Оренбурга и Томи. И это - только футбол. Он также представлен в ЛЧ, в хоккея, баскетболе и очень-очень-очень много где еще.

    Газпром - глобальная энергетическая компания. Она создает нашу нефть, а потом продает её по всему миру.
    Ironigor
    Ironigor
    30 марта в 17:33
    Большой вопрос к Газпрому , что значит большое плодотворное сотрудничество ??? Кто кого в этом сотрудничестве больше "любит" ??? И при чём здесь народные деньги ??? Который год ,от этого плодотворного сотрудничества ни какого толку. Провальная компания этого сотрудничества, заставляет задуматься, но почему-то опять продолжает вкладывать в неизвестность !!!??? Может пора сделать какие-то выводы. А нас тут погибают клубы, а мы втапливаем в "дружественую" Германию бабло , "Северный поток" +2. Шальке . Оказывается не всегда мечты сбываются. Вообщем поле для разбора как всегда достаточно. Пожалуй лучше остановиться. Сегодня будем болеть за сборную России. И пожелаем только Победы !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
    Сп62
    Сп62
    30 марта в 17:20
    От радости большинство наших болельщиков в эйфории.
    Якутск_Спартаковский
    Якутск_Спартаковский
    30 марта в 17:19
    Не зря у нас цену на газ повысили!!! Надо бабушке обьяснить 😂
    cska1948
    cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    30 марта в 16:28
    И ещё какие интересы! Целый "Северный поток-2"!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    30 марта в 16:06
    НИчё,госбюджет убытки покроет.
    drug01
    drug01
    30 марта в 15:28
    Значит всем выгодно
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    30 марта в 15:01
    У Газпрома там свои интересы!
    makkie
    makkie
    30 марта в 14:57
    Кокорину в Германию лучше не соваться)
    STVA 1
    STVA 1
    30 марта в 14:47
    Во второй бундеслиги появится Газпром)
    LOpp
    LOpp
    30 марта в 14:44
    щас самое время спонсировать Шальке...

    МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 733,994 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности холдинга за прошлый год.
    beefs
    beefs
    30 марта в 14:44
    у нас Тамбов не знают куда деть, а Газпром содержит Шальке и Црвену Звезду, опять политика...
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