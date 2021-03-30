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В «Ростове» изменился состав акционеров

30 марта 2021, 16:19

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций клуба.

В АО ФК «Ростов» изменился состав акционеров. Компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций футбольного клуба «Ростов».

Владельцем компании ООО «Лернако» является Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. В декабре прошлого года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором Академии «Ростова».

Ранее стало известно, что «Газпром» останется спонсором «Шальке».

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ermak6848
ermak6848
31 марта в 09:43
Смена руководства - концы в воду ...
( включая финансовые ..)
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
31 марта в 07:56
Арташес мог бы запросто выкупить все акции, но пока область помогает финансово, особенно в инстрофуктуре, зачем оно ему это надо ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
30 марта в 20:05
Вице -президент Луккойла является Президентом Спартака. Еще более хитрая схема.
LOpp
LOpp ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
30 марта в 19:44
А что не так с Лукойлом и Спартаком?
Vladimir808
Vladimir808
30 марта в 19:16
Удачи Ростову!!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ LOpp (раскрыть)
30 марта в 19:08
Хитрая схема длиной в один шаг?
Что же тогда скажете про Лукойл и Спартак?
Vik_ont25
Vik_ont25
30 марта в 18:39, ред.
Дай Бог, чтобы всë пошло на благо! Удачи соседям!
ermak6848
ermak6848
30 марта в 18:04
уходят видимо от налогов - другого не дано..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
30 марта в 17:13
Очень хочется, чтобы Ростов окончательно встал на ноги и не зависел от бюджета области. Очень симпатичная команда, приятный и толковый тренер. Удачи дончанам!
LOpp
LOpp
30 марта в 16:32
Владельцем компании ООО «Лернако» является Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.


Хитрые какие-то схемы.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 16:28
Добрая весть . Дай бог чтоб все было только на пользу клуба !!! Удачи Ростову!!!
Аксинья
Аксинья
30 марта в 16:27
Ну и зачем сунули "Шальке" в тему "Ростова" - ну прямо как ложку дегтя в бочку меда...
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 16:23
Ну дай Бог, что бы на пользу клуба...
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