В «Ростове» изменился состав акционеров

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций клуба.
В АО ФК «Ростов» изменился состав акционеров. Компания ООО «Лернако» приобрела 49% акций футбольного клуба «Ростов».
Владельцем компании ООО «Лернако» является Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. В декабре прошлого года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором Академии «Ростова».
Ранее стало известно, что «Газпром» останется спонсором «Шальке».
( включая финансовые ..)
( включая финансовые ..)
Что же тогда скажете про Лукойл и Спартак?
Что же тогда скажете про Лукойл и Спартак?
Хитрые какие-то схемы.
Хитрые какие-то схемы.