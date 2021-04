Пресс-служба «Милана» объявила о начале сотрудничества с известным производителем автомобилей BMW.

BMW теперь станет премиальным партнером миланского клуба.

Условия и срок сотрудничества не оглашаются.

Our new Automotive Partner is #ReadyToUnleash its power: welcome to the Rossoneri family @BMWItalia! 🚘 💨 #SempreMilan #BMW #PiacereDiGuidare pic.twitter.com/AZC1MMDlwn