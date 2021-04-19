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«Атлетико» увеличил отрыв от «Реала». Итоги 33-го тура Примеры

19 апреля 2021, 00:14

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Испании. Встречи «Атлетик» — «Вальядолид» и «Барселона» — «Гранада» были перенесены.

«Осасуна» — «Эльче» 2:0
Голы: Кике Барха 38, Гонсалес Диего 68 (автогол)

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 1:2
Голы: Фернандес Карлос 5 — Фернандо 22, Эн-Несери Юссеф 24

«Алавес» — «Уэска» 1:0
Гол: Батталья Родриго Андрес 85

«Атлетико» — «Эйбар» 5:0
Голы: Корреа Анхель 42, Корреа Анхель 44, Карраско Янник 49, Льоренте Маркос 53, Льоренте Маркос 68

«Бетис» — «Валенсия» 2:2
Голы: Фекир Набиль 12, Каналес Серхио 42 — Гедеш Гонсалу 22, Солер Карлос 61 (пенальти)

«Кадис» — «Сельта» 0:0

«Хетафе» — «Реал» 0:0

«Леванте» — «Вильярреал» 1:5
Голы: Малса Микаэль 21 — Постиго Серхио 9 (автогол), Морено Жерар 13, Чуквуэзе Самуэль 63, Везу Рубен 72 (автогол), Чуквуэзе Самуэль 75

«Атлетико» увеличил отрыв от «Реала». Итоги 33-го тура Примеры

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vastudio
vastudio ответ Themir13 (раскрыть)
19 апреля в 11:37
Посмотришь на итоговую таблицу))) Кстати, прогноз на Челси-МС полностью сбылся)))
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 08:01
Четыре команды имеют почти равные шансы.
Themir13
Themir13 ответ vastudio (раскрыть)
19 апреля в 07:55
Где-то я такое уже слышал перед игрой с Реалом))
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 07:29
Все потянуть сложно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 07:08
Матрасники разбомбили Эйбар.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 07:08
Неизбежно ещё всё будут терять очки
beefs
beefs
19 апреля в 07:01
Ждём смены чемпиона...
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 01:54
Севилья радует !!! А Реал поправит ещё свои дела !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 00:35
Нестабильность первой тройки , еще сильнее закручивает интригу в борьбе за чемпионство. Не удивлюсь , если команды еще не раз поменяются местами. Очень похоже , что все решится лишь на финише сезона. Тем интереснее для болельщиков.
Ждем продолжения.
Всем здоровья.
vastudio
vastudio
19 апреля в 00:30
Барселона аплодирует, а с Атлетико разберётся через пару туров))
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