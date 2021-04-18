АПЛ осудила возможное создание Суперлиги

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18 апреля 2021, 18:51

АПЛ разослала британским СМИ пресс-релиз по поводу возможного создания европейской Суперлиги.

Руководство турнира подчеркнуло, что выступает категорически против создания такого турнира.

Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги.