АПЛ осудила возможное создание Суперлиги

АПЛ разослала британским СМИ пресс-релиз по поводу возможного создания европейской Суперлиги.
Руководство турнира подчеркнуло, что выступает категорически против создания такого турнира.
Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги.
Не к добру всё это батенька , не к добру !!!
Чтож ждём развязки !!! Всем Добра !!!
Не к добру всё это батенька , не к добру !!!
Чтож ждём развязки !!! Всем Добра !!!