ГлавнаяНовости

АПЛ осудила возможное создание Суперлиги

18 апреля 2021, 18:51

АПЛ разослала британским СМИ пресс-релиз по поводу возможного создания европейской Суперлиги.

Руководство турнира подчеркнуло, что выступает категорически против создания такого турнира.

Если верить слухам, то 5 из 6 топ-клубов Англии, а также по три клуба из Испании и Италии уже сегодня вечером объявят о создании европейской Суперлиги.

Все новости
Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»
Вчера, 22:47 Комментарии14
Кронке не будет продавать «Арсенал»
Вчера, 05:44 Комментарии16
Известный дом моды может стать новым спонсором «Наполи»
27 апреля Комментарии4
Гендиректор Spotify сделал предложение по поглощению акций «Арсенала»
26 апреля Комментарии9
Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед
24 апреляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Месси открыл свои отели с подводной музыкой
24 апреля ФотоКомментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 20:58
Прям собрание массонов.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
18 апреля в 20:40
Не все игроки захотят быть отлученными от сборных.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
18 апреля в 20:39
На сколько я знаю основной доход от телевидения.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 20:21
Если эта Суперлига не получит благословение от УЕФА и ФИФА, то клубы, а с ними игроки и тренеры могут попасть под санкции от этих федераций. В общем назревает грандиозный скандал последствия которого могут породить большие изменения в международном футбольном мире.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
18 апреля в 20:04
Да там кроме телевидения, много разного . Компании спонсоры рекламодатели и т.д и т.п.
nautilus163
nautilus163
18 апреля в 20:03
сейчас тысячи проходимцев-бездельников от фифа и уефа закошмарились, что потеряют бабло и непыльную работу.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
18 апреля в 19:39
Здесь проще... АПЛ не даст им от телевизионных контрактов. А это много денег даже для шейхов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 19:29
Деньги поделить не могут...
beefs
beefs
18 апреля в 19:26
в нынешнее время бабло затмило все, отсюда и результат...
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 19:18
Разладилось что-то в системе ФИФА и УЕФА . Деньги 💰 хотят все, а делится не хотят . Каждый тянет одеяло на себя, все хотят жить в кайф !!! А такого не бывает, кому-то надо будет подвинуться и постоять в сторонке . Такова жизнь, се ля ви !!!
Не к добру всё это батенька , не к добру !!!
Чтож ждём развязки !!! Всем Добра !!!
Василий 50
Василий 50
18 апреля в 19:15
Все равно создадут.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 19:02
С жиру бесятся.
Ванечка
Ванечка
18 апреля в 19:01
Ну решили так решили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 19:00
Одеяло тянут на себя.
drug01
drug01
18 апреля в 18:52
Зачем это нужно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100