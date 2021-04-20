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Суд Мадрида вынес решение, запрещающее ФИФА и УЕФА остановить Суперлигу

20 апреля 2021, 18:39

Сегодня суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает ФИФА и УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.

Данную информацию сообщил журналист издания Reuters Саймон Эванс, ознакомившись с документами после заседания.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 07:27
Новость то читал? Речь о суперлиге к которой УЕФА отношения не имеет. Вообще причем тут ЛЧ и ЛЕ? Клубы суперлиги как раз не хотят играть в этих турнирах.
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 22:17
Какая Суперлига?)...нет никакой Суперлиги...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 21:58
Это уже просто цирк!!!
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:40
Я так понимаю нормальные команды не за ЛЧ и ЛЕ бьются в национальных чемпионатах)....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
20 апреля в 21:36
это же смешно. Понимаю ещё Гаагский суд,но суд Мадрида - это комеди клаб.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
20 апреля в 21:28
У Переса лига своя есть, суд свой есть. Еще своей страны не хватает аххах.
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:20
Для многих команд национальные чемпионаты важнее ЛЧ...это же очевидно)...а бабки будут зарабатывать в Суперлиге...ну и зачем им ЛЧ?)...
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:14
Суд Мадрида принял решение против УЕФА в вопросе создания Суперлиги...что это значит для ЛА Лиги?...дальше сам складывай 2+2)...
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:03, ред.
Под угрозой исключения из внутренних чемпионатов команды могут отказаться от участия в Суперлиге...суд Мадрида исключает эту угрозу для испанских команд...я вот о чем...
dzvinka
dzvinka ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 20:54
никак, они и не будут его запрещать, они будут мешать в нем участвовать))
это пересовские юристы "отрабатывают" бабки Переса, не более того, которые он тоже взял в кредит чтобы оплатить этих юристов.
mortid
mortid
20 апреля в 20:51, ред.
Всё зависит от болельщиков. Если никто не будет смотреть эту лигу, ходить на матчи, короче бойкотировать этот закрытый клубец зажравшихся упырей. Тогда капец придёт быстро этой недолиге.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 апреля в 20:45
Перес везде суетится))
Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 20:43, ред.
Насколько я понимаю это означает, что испанские команды - участники Суперлиги не будут исключены из Ла Лиги ни под каким соусом...это как минимум...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ tims (раскрыть)
20 апреля в 20:18
По всей видимости именно из-за денег и Появился новый турнир, ведь ранее колоссальные средства оседали в карманах фифа и уефа, о чем даже говорил два года назад руководитель КОНКАФ, после чего его подвинуть хотели, не помню чем закончилось, но он чётко высказал недовольство что фифа всё подряд себе тянет
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
20 апреля в 20:15
По сути своей в фифа началась паника, у них отрывают кусок кормушки, вот по этому они любым способом будут останавливать любые попытки создания чего либо подобного супер лиге, если клубы хотят играть в свой личный турнир то почему бы и нет? Когда товарняки гоняют в межсезонье разве это не подобие турнира так сказать "на стороне"???? Да и как-то подозрительно легко вдруг оказалось увеличить бюджет ЛЧ почти в два раза, а раньше так Нельзя было сделать??? Выходит что ранее подобные суммы оседали на счетах фифа и уефа, и их очень возмутило нарушение их монополии на футбольном рынке, ведь ещё на прошлой неделе фифа и уефа были монополистами в этой сфере
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
20 апреля в 20:14
Кто ж запрещает? Создавайте свою лигу, играйте там без вылетов и без переходов, пусть будет как в НБА, только в национальных чемпионатах вы после этого участвовать не будете!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 20:02
С какой стати? Организаторы клубы, УЕФА никакого отношения к турниру не имеет.
sv_1969
sv_1969 ответ tims (раскрыть)
20 апреля в 19:57
Это может длится вечно!
sv_1969
sv_1969 ответ dimagas2 (раскрыть)
20 апреля в 19:56
А как же!!!
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 19:55
Да им особо то никто и не запрещал!
Если хотят то пусть устраивают, вот только УЕФА И ФИФА не допустят в свои соревнование клубы и игроков из этой "суперлиги" вот и всё!
Суд Мадрида и Перес выставили себя клоунами в данной ситуации!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 19:37
Никак , поэтому м идут детские угрозы
tims
tims
20 апреля в 19:27, ред.
А суд Мадрида (уже смешно звучит) полномочен принимать такие решения?.. Ожидаю, что в ответ суд, к примеру, Мюнхена или Парижа потребует от УЕФА и ФИФА исключить все клубы - участников так называемой Суперлиги в соревнованиях под эгидой этих международных футбольных организаций... Вообще, очень непонятно, что такое Суперлига и зачем? Но можно констатировать факт, что профессионального футбола в мире становится меньше, а денег отмывается на футболе всё больше, чем на наркоте...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:20
Херня какая то.
barcamilan
barcamilan
20 апреля в 19:17
пусть засунет свое решение куда надо
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 апреля в 19:06
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 19:02
Но есть и божий суд,наперсники разврата...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 19:00
    Kostya P.
    Kostya P.
    20 апреля в 18:59
    Я не юрист , но что- то мне подсказывает ,что это никчемное решение.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    20 апреля в 18:53
    Пересовский суд дал запрет на препятствование пересовским проектам, шок-контент.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 апреля в 18:50
    Зачем препятствовать, пусть играют сами с собой
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