Суд Мадрида вынес решение, запрещающее ФИФА и УЕФА остановить Суперлигу

Сегодня суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает ФИФА и УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.
Данную информацию сообщил журналист издания Reuters Саймон Эванс, ознакомившись с документами после заседания.
Сегодня суд Мадрида вынес предварительное решение, которое запрещает ФИФА и УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.
Данную информацию сообщил журналист издания Reuters Саймон Эванс, ознакомившись с документами после заседания.
это пересовские юристы "отрабатывают" бабки Переса, не более того, которые он тоже взял в кредит чтобы оплатить этих юристов.
это пересовские юристы "отрабатывают" бабки Переса, не более того, которые он тоже взял в кредит чтобы оплатить этих юристов.
Если хотят то пусть устраивают, вот только УЕФА И ФИФА не допустят в свои соревнование клубы и игроков из этой "суперлиги" вот и всё!
Суд Мадрида и Перес выставили себя клоунами в данной ситуации!
Если хотят то пусть устраивают, вот только УЕФА И ФИФА не допустят в свои соревнование клубы и игроков из этой "суперлиги" вот и всё!
Суд Мадрида и Перес выставили себя клоунами в данной ситуации!