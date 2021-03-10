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Суд заявил, что Робиньо унизил девушку перед групповым изнасилованием

вчера, 18:13

Суд отклонил апелляцию экс-нападающего «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо на 9-летний срок за групповое изнасилование. Инцидент с участием нападающего произошёл 22 января 2013 года в одном из ночных клубов Милана. Робиньо и ещё пять человек совершили групповое изнасилование 22-летней албанской девушки.

В ходе судебного заседания стало известно, что Робиньо оскорбил и унизил девушку перед изнасилованием. У бразильца есть 45 дней, чтобы обжаловать решение суда. Сам футболист заявляет, что девушка была пьяна и сама согласилась на интимную близость.

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Суды  Робиньо
Источник: Thesun.ie
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Все комментарии
Jingle
Jingle
сегодня в 01:05
Так происходит с легионерами попадающими в РФПЛ)
Hamman
Hamman ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:08
Имя смуглого и богатого футболиста не могла вспомнить
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:07
Все это офигенное законодательство западных стран - через сколько угодно лет после интима можно вдруг врубиться что твой экс-партнер теперь сказочно богат и попытаться отхватить себе кусочек а заодно и омрачить ему жизнь через скандал. Самое интересное, что гармональный тест на интимную близость работает, кажется, в течении нескольких недель после соития, а как это доказывается спустя годы - свидетели, которых можно сколько угодно придумать?.. И что отвечает сама жертва на вопрос о том, почему подала заявление спустя многие годы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Что может быть более унизительным, чем групповое изнасилование?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:53
С его то деньгами...делить на пятерых
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 19:49
Он забыл спросить -как её зовут ! )))) Или сам забыл представиться ! ))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:48
Да 31а она, а Робиньо безголовый понторез. Денег, как у господина, а мозгов, как у раба.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:48
Все эти годы она учила английский ! )))
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 19:29
Скорее всего она сама согласилась на оприходывание в 5 лиц, только потом либо захотела денег, либо групповуха стала общеизвестна и ей захотелось отмыть свое "честное" имя заявлением об износе.
Incredulous
Incredulous ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:07
А мне больше непонятно, почему эта жертва вспомнила, что её изнасиловали только через 8 лет?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:02
В обще то одну хором как-то мерзко.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
У них там судебные тяжбы тянуться до 20 лет. Это у нас сразу....и в каталажку...).
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:50
Хрен поймёшь
BDA8181
BDA8181 ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 18:49
А если баба развела?!))) Я таких примеров знаю уйму))
Little Caprice
Little Caprice ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:45
Мне больше непонятно, почему прошло 8 лет, а он ещё не сидит.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:39
Нет.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 18:31
Тут даже обсуждать нечего, это вообще мерзкий поступок. Если при наличии денег и славы ты не можешь найти согласившуюся партнёршу для таких вещей, то посиди девять лет теперь и подумай о будущем.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:16
"Унизил перед изнасилованием" мне одному что-то не понятно в этом высказывании?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Будет обжаловать,все опять затянется
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