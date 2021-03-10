Суд заявил, что Робиньо унизил девушку перед групповым изнасилованием

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вчера, 18:13

Суд отклонил апелляцию экс-нападающего «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо на 9-летний срок за групповое изнасилование. Инцидент с участием нападающего произошёл 22 января 2013 года в одном из ночных клубов Милана. Робиньо и ещё пять человек совершили групповое изнасилование 22-летней албанской девушки.

В ходе судебного заседания стало известно, что Робиньо оскорбил и унизил девушку перед изнасилованием. У бразильца есть 45 дней, чтобы обжаловать решение суда. Сам футболист заявляет, что девушка была пьяна и сама согласилась на интимную близость.