Суд удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову»

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24 марта 2021, 17:08

Иск «Спартака» к «Тамбову» на сумму более чем 2,6 млн рублей полностью удовлетворен, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Напомним, что «Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. Суть претензий красно-белых заключалась в том, что «Тамбов» пользовался базой московского клуба в Тарасовке, но не оплатил пользование объектом. За несколько дней до этого тамбовский клуб подал иск о банкротстве.

Сегодня, 24 марта, стало известно, что футболистов «Тамбова» вызвали в Российский футбольный союз из-за подозрений в ставках.