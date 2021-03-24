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Суд удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову»

24 марта 2021, 17:08

Иск «Спартака» к «Тамбову» на сумму более чем 2,6 млн рублей полностью удовлетворен, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Напомним, что «Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. Суть претензий красно-белых заключалась в том, что «Тамбов» пользовался базой московского клуба в Тарасовке, но не оплатил пользование объектом. За несколько дней до этого тамбовский клуб подал иск о банкротстве.

Сегодня, 24 марта, стало известно, что футболистов «Тамбова» вызвали в Российский футбольный союз из-за подозрений в ставках.

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Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 21:18
Алчный Федун гробокопательством не гнушается! И он что-то гундел о готовности скинуться и помочь бедствующему клубу! Даже эуропейцы африканцам долги прощают,а тут...
stanichnik
stanichnik
24 марта в 21:12, ред.
Адвокаты фк Спартак прекрасно выполнили свою работу, доказав в арбитражном суде законность исковых требований к фк Тамбов. Только будет ли выполнено это решение - большой вопрос. У клуба-банкрота нет средств закрыть задолженность в первую очередь по оплате труда футболистов и обслуживающего персонала и обязательных налоговых отчислений, а про аренду за пользование тренировочной базой можно и не заикаться. Так что пусть теперь разбираются у себя внутри клуба, кто дал согласие пустить к себе заведомо неплатежеспособную команду.
КЭТиК
КЭТиК
24 марта в 19:24
Иск есть, а денег нет.
Ironigor
Ironigor
24 марта в 17:58
РФС расплатиться!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 марта в 17:39
    Аксинья
    Аксинья
    24 марта в 17:37
    Присудить легко - а вот получить с кого?
    Вoлхв
    Вoлхв
    24 марта в 17:34
    Ну если суд так решил, то наверное все верно...
    порт
    порт
    24 марта в 17:34
    Ну если ставки сыграют, тогда выплатят.
    makkie
    makkie
    24 марта в 17:28
    Ушлое руководство Тамбова, а страдают клуб и болельщики(
    beefs
    beefs
    24 марта в 17:18
    Деньги не пахнут...
    sv_1969
    sv_1969
    24 марта в 17:18
    И правильно сделал!Кто-то похерил деньги а КБ в накладе должны быть?
    Байкал-38
    Байкал-38
    24 марта в 17:10
    Хоть здесь Федун выиграл, хотя на выходе опять минус.
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