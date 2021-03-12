В «Спартаке» прокомментировали информацию об иске к клубу

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вчера, 18:34

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, согласно которой акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к клубу.

Клуб на данный момент не получал иска от АО «Капитальные активы».

Исходя из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы от 11 марта, акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» на сумму 88,3 млн рублей. Подробности претензий неизвестны.