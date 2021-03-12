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В «Спартаке» прокомментировали информацию об иске к клубу

вчера, 18:34

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, согласно которой акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к клубу.

Клуб на данный момент не получал иска от АО «Капитальные активы».

Исходя из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы от 11 марта, акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» на сумму 88,3 млн рублей. Подробности претензий неизвестны.

Ранее в РПЛ разгорелся скандал из-за решений ЭСК РФС перед матчем «Динамо» — «Спартак».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:00
А то, что федун обворовывает страну ты не замечаешь.
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:56
Разве полковник не может быть уголовником?)...
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:43
Не полковник, а уголовник :)))
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 19:53
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:36
      Futurista
      Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 19:25, ред.
      ЦСКА тоже честный...и хозяин настоящий полковник...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 18:58
      Это не о футболе.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 18:54
      Ирония на 10 баллов!!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 18:54
      Каких только скандалов и исков не крутится вокруг Спартака...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 18:51
      Не верю, что спартак кому то должен, единственный в мире честный клуб с добросовестным хозяином.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ jobss (раскрыть)
      вчера в 18:50
      Спасибо.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 18:35
      Почти 100 лямов,утка наверное!
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