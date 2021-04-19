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Клубы Суперлиги оповестили УЕФА и ФИФА об обращении в суды

19 апреля 2021, 11:06

12 клубов, создавших Суперлигу Европы, оповестили ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков, сообщает Associated Press.

Таким образом клубы хотят помешать организациям сорвать запуск нового турнира.

Письмо было отправлено группой английских, испанских и итальянских клубов президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину. В нем сообщается, что Суперлига уже получила поддержку от финансовой организации в размере 4 млрд евро.

«Ваше официальное заявление вынуждает нас предпринять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной. По этой причине компания Суперлиги подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме клубов Суперлиги.

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Источник: apnews.com
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Хиромант
Хиромант ответ Ми Ша (раскрыть)
23 апреля в 12:12
    Ми Ша
    Ми Ша ответ Хиромант (раскрыть)
    23 апреля в 04:52, ред.
    Поздравляю вас с победой! Большой победой, маленького человека...

    Супер лига не моя). Идея хорошая и ни чего общего с мыльным пузырём не имеет, так как подобный формат существует в других видах спорта. Идея Переса послужит катализатором для прогресса, вполне возможно даже с его участием. И всегда есть кто-то выше, как раз идея равенства утопия, которая лопнула 26 декабря 91-го...
    Хиромант
    Хиромант ответ Ми Ша (раскрыть)
    22 апреля в 21:46
    Ну и что я не правду сказал? Лопнула твоя хвалёная суперлига!

    Мир идёт вперёд! - Твои слова? Ну и что ты теперь скажешь?
    Ми Ша
    Ми Ша ответ Хиромант (раскрыть)
    20 апреля в 19:08
    Живите прошлым, а мир идёт вперёд!
    Tostao
    Tostao
    20 апреля в 18:46
    Препятствовать созданию Суперлиги УЕФА и ФИФА не могут, они могут исключить эти клубы из своей системы и тут уже никакие суды не помогут.
    Хиромант
    Хиромант
    19 апреля в 20:11
    Я понимаю, что на этом сайте в основном молодое поколение болельщиков, и вряд ли они помнят Московскую Олимпиаду 1980, когда "америкосы" решили бойкотировать международные соревнования и думали, что без них игры не состоятся, все приползут к ним на коленях, умоляя вернуться...

    Чем всё закончилось???

    Ситуация очень схожая. Кто-то решил, что он выше этого мира болельщиков, выше нормальных ребят-футболистов, мы для них - быдло!!!

    Вот они, 12 клубов, крутые ребята!? Только они умеют играть в эту игру, называемую футболом! А остальные клубы "е"вропы, плюс какая-то РОССИЯ, плюс какая-то ТУРЦИЯ и т.д.

    Вы же, т.н. Супер клубы, игроков-то покупаете у "холопов", которые и ниже вас по рейтингу, и ниже вас в финансовом плане, и вообще НИКАК НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В ВАШУ СУПЕРлигу.

    Вы, (ваша СУПЕРлига), это просто ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ!!!

    Который лопнет, не достигнув своего апогея!!!
    3ton
    3ton ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    19 апреля в 17:01
    Почитайте , как создавалась Евролига в сегодняшним облике.
    Было много угроз со стороны ФИБА .
    И пару лет было два турнира .
    Но новая Евролига стала престижней и коммерчески выгодней .
    ФИБА это увидело и они пришли к миру с новыми организаторами и клубами .
    Dzolo
    Dzolo
    19 апреля в 15:48
    Через прау лет их будет ташнить друг от друга.
    Lexand
    Lexand ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    19 апреля в 15:46
    Да я то не против. Турнир с топ-клубами - праздник для глаз и души
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 15:39
    Нагрузка увеличится, но в таком ритме доигрывали прошлый чемпионат во многих странах. И кроме нагрузки увеличится ведь и премиальный фонд
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 15:35, ред.
    Я так понимаю, из-за ковида и весь сыр-бор. Матчи проводятся без зрителей - значит от продажи билетов поступлений нет, часть средств от телетрансляций уходит в футбольные федерации, а клубам достаются крохи. А у хозяев клубов есть огромный штат сотрудников, а также жены, дети, любовницы, которые привыкли красиво жить... А ведь красиво жить не запретишь))) И самое главное: Суперлига - это не вместо чемпионата, а параллельно ему. А значит бедные с богатыми тоже успеют сыграть)))
    протон1
    протон1 ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 15:15
    я вот читаю во всех новостях. как отзываються специалисты в нашем чемпионате. и в других. многие тренера и игроки совсем против этого чемпионата нового. ерунда это все. мутняк в общем полнейший ...
    Lexand
    Lexand ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 15:14
    Попкорна нам и побольше)))
    Lexand
    Lexand ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 15:12, ред.
    Но они же планируют на неделе играть, а во время игр сборных просто матчи переносить, как сейчас делают с внутренними чемпионатами. Хотя конечно всё равно нагрузка на игроков увеличиться. Хорошо бы ещё знать, в каком формате будут игры
    протон1
    протон1 ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 15:09
    ща воон уефа наваляет им этим перебежчикам.
    протон1
    протон1 ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 15:07, ред.
    я уже отписал по этому поводу ранее. у футболистов и так график сумашедший . тем более, что есть еще и свои чемпионаты, кубки, игры за сборную, сейчас все перемешано еще и с ковидом. богатые с богатыми . бедные с бедными будут играть что ли?
    Lexand
    Lexand ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 15:05
    Почему?
    протон1
    протон1
    19 апреля в 15:04
    мезут озил правильно сказал. дети мечтают победить в чм и лч. а кому этот супер пупер нужен?
    Константин Белых
    Константин Белых
    19 апреля в 15:02
    По ходу пацаны всему футболу окончательно пришел каюк. Будем барахтатся в своих лигах без малейшего просвета. Эх где та лига чемпионов 90-х годов...Был ведь футбол. Сейчас кроме бабла никому ничего не надо.
    протон1
    протон1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    19 апреля в 15:01
    у футболистов и так график сумашедший . тем более, что есть еще и свои чемпионаты, кубки, игры за сборную, сейчас все перемешано еще и с ковидом. богатые с богатыми . бедные с бедными будут играть что ли?
    протон1
    протон1 ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 14:57
    в корне не согласен с вашим мнением.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    19 апреля в 14:56, ред.
    Бабки выделены и бабки немалые. Бюджет Суперлиги почти в 3 раза превышает бюджет УЕФА. Машина запущена, шестеренки уже крутятся. Кто-то в федерациях видимо смекнул, что эти бабки протекут мимо их карманов и кошельков, а прикрываются интересами футбола и зрителей. Затаскают эти федерации по судам, если будут чинить препятствия в проведении по сути коммерческого турнира не в ущерб национальным чемпионатам.
    протон1
    протон1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    19 апреля в 14:56
    вот им это надо ответь? бюракратия полнейшая
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ протон1 (раскрыть)
    19 апреля в 14:54
    Они вроде не отказываются от участия в еврокубках. Это просто еще один дополнительный турнир "для избранных"))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    19 апреля в 14:52
    А выиграет ли от этого ЛЧ и ЛЕ? А выиграет ли от этого ЧЕ и ЧМ? А выиграют ли от этого зрители?
    Lexand
    Lexand
    19 апреля в 14:36
    Не понимаю негатив со стороны обычных болельщиков, людей которых не касается финансовая сторона вопроса. Чем плохо, что у нас будет ещё один турнир, ещё и с мега-командами? Качество футбола будет на высоте
    Анд-м
    Анд-м
    19 апреля в 14:22
    Посмотрим кто выиграет .
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    19 апреля в 14:10
    Ничего фифа не сделает. В этой суперлиге играют сильнейшие игроки мира. Чемпионат Европы и мира без них что ли пройдёт. Кто тогда это смотреть будет. Они тогда ещё больше бабок потеряют
    Ozabot
    Ozabot
    19 апреля в 13:56
    Конкуренция это всегда хорошо. УЕФА начнет уже шевелиться и делать что-то, кроме коррупции в своих стенах.
    Nazi
    Nazi ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    19 апреля в 13:46
    При чем игроки? Разве они принимают такие решения?
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