Клубы Суперлиги оповестили УЕФА и ФИФА об обращении в суды

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19 апреля 2021, 11:06

12 клубов, создавших Суперлигу Европы, оповестили ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков, сообщает Associated Press.

Таким образом клубы хотят помешать организациям сорвать запуск нового турнира.

Письмо было отправлено группой английских, испанских и итальянских клубов президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину. В нем сообщается, что Суперлига уже получила поддержку от финансовой организации в размере 4 млрд евро.

«Ваше официальное заявление вынуждает нас предпринять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной. По этой причине компания Суперлиги подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме клубов Суперлиги.