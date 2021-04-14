Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

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14 апреля 2021, 17:37

Рим подтвердил, что проведет матчи Евро-2020 со зрителями. Стадион «Олимпико» будет заполнен минимум на 25%. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Сегодня Итальянская федерация футбола уведомила УЕФА , что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме. Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтверждает Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы. Владельцы билетов на римские матчи должны учитывать, что для них не будет никаких послаблений, если на тот момент в Италии будут действовать ограничения на въезд из-за рубежа.

Таким образом, уже 9 из 12 городов подтвердили, что зрители смогут посетить матчи Евро-2020. Бильбао, Дублин и Мюнхен должны будут предоставить информацию о заполняемости трибун до 19 апреля.