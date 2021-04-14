ГлавнаяНовости

Матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

14 апреля 2021, 17:37

Рим подтвердил, что проведет матчи Евро-2020 со зрителями. Стадион «Олимпико» будет заполнен минимум на 25%. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сегодня Итальянская федерация футбола уведомила УЕФА, что правительство Италии подтвердило допуск зрителей на матчи Евро-2020, запланированные на стадионе «Олимпико» в Риме. Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости стадиона. Таким образом, УЕФА подтверждает Рим в качестве города-хозяина чемпионата Европы.

Владельцы билетов на римские матчи должны учитывать, что для них не будет никаких послаблений, если на тот момент в Италии будут действовать ограничения на въезд из-за рубежа.

Таким образом, уже 9 из 12 городов подтвердили, что зрители смогут посетить матчи Евро-2020. Бильбао, Дублин и Мюнхен должны будут предоставить информацию о заполняемости трибун до 19 апреля.

Все новости
СлухиНа финал Лиги Европы в Гданьске пустят 10 тысяч человек
Вчера, 22:00 Комментарии2
ОфициальноВсе билеты на финал Кубка России проданы
Вчера, 16:15 Комментарии8
Фанаты МЮ использовали самолёт, чтобы выразить своё недовольство Глейзерами
25 апреля ФотоКомментарии4
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве перед дерби
25 апреля Комментарии75
Тысячи фанатов МЮ вышли на акцию против владельцев клуба
24 апреля ФотоКомментарии12
«Шальке» обратится в полицию после нападения фанатов на игроков
24 апреля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ ilyafrom (раскрыть)
14 апреля в 18:20
Опасность реальна, и она не только от этого вируса. По миру много чего, образно говоря, гуляет. Это не значит что всё должно быть совсем закрыто и что будут постоянные отмены всего где есть хоть какое-то скопление людей. Здесь следует учитывать не только безопасность но и другие факторы, например экономический и психологический. Безопасность важна, особенно в такое время, но одними закрытиями проблему не исправить.
ilyafrom
ilyafrom ответ David Young (раскрыть)
14 апреля в 18:03
Стали бы пускать людей на стадионы, если была бы опасность?
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 17:58
Голуби будут основными зрителями.
David Young
David Young ответ ilyafrom (раскрыть)
14 апреля в 17:57
Псевдо? Почему же?
ilyafrom
ilyafrom
14 апреля в 17:55
Деньги взяли верх над псевдовирусом
beefs
beefs
14 апреля в 17:48
это уже приятная новость...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 17:42
Испугались президента Наполи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100