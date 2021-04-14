Фанаты «Ливерпуля» разбили окно автобуса «Реала», где сидел Зидан

Болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус «Реала», который прибыл на «Энфилд», где пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.
Как сообщается, фанаты «красных» забросали камнями автобус мадридской команды. Один из болельщиков бросил бутылку, которая разбила стекло, возле которого сидел главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Отмечается, что никто из футболистов и тренеров мадридского клуба не пострадал.
🚨🪨La luna rota del autobús del Real Madrid, apedreado al llegar a Anfield Road. En una hora, los blancos deben jugar ante el Liverpool la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. pic.twitter.com/vhRh7JQEyV— Goal España (@GoalEspana) April 14, 2021
.@realmadriden coach window smashed pic.twitter.com/vZE0hhv7f2— Carl Markham (@carlmarkham) April 14, 2021
Например, лишить 3-х очков или штраф.
Например, лишить 3-х очков или штраф.
Если не прошли дальше в ЛЧ
А только через форточку...
Если не прошли дальше в ЛЧ
А только через форточку...
Антипатия к ним только усилилась.
Антипатия к ним только усилилась.