Фанаты «Ливерпуля» разбили окно автобуса «Реала», где сидел Зидан

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14 апреля 2021, 21:42

Болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус «Реала», который прибыл на «Энфилд», где пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.

Как сообщается, фанаты «красных» забросали камнями автобус мадридской команды. Один из болельщиков бросил бутылку, которая разбила стекло, возле которого сидел главный тренер «Реала» .

Отмечается, что никто из футболистов и тренеров мадридского клуба не пострадал.