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Фанаты «Ливерпуля» разбили окно автобуса «Реала», где сидел Зидан

14 апреля 2021, 21:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус «Реала», который прибыл на «Энфилд», где пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами.

Как сообщается, фанаты «красных» забросали камнями автобус мадридской команды. Один из болельщиков бросил бутылку, которая разбила стекло, возле которого сидел главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Отмечается, что никто из футболистов и тренеров мадридского клуба не пострадал.

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Все комментарии
Timur132
Timur132 ответ Martini-1987 (раскрыть)
16 апреля в 01:51
Каким бы я не был, я не встаю на колени перед другими расами и народами, и вообще ни перед кем, как и любой уважающий себя свободный человек.
Martini-1987
Martini-1987 ответ Elliada (раскрыть)
15 апреля в 20:59
За своими следите, а то вчерашний отскок будет последним в этой ЛЧ
Martini-1987
Martini-1987 ответ Timur132 (раскрыть)
15 апреля в 20:58
А ты какой, белый?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 12:36
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 09:41
      cska1948
      cska1948
      15 апреля в 08:40
      Вот она, европейская толерантность, во всей своей красе!
      Elliada
      Elliada
      15 апреля в 08:35
      Нужно наказать Ливерпуль, пусть следит за своими "фанатами".

      Например, лишить 3-х очков или штраф.
      Василий 50
      Василий 50
      15 апреля в 08:28
      Это уже перебор.
      NOVA
      NOVA
      15 апреля в 08:05
      вот гады!! я бы убивал таких!!
      DXTK
      DXTK
      15 апреля в 07:52
      нечто подобное было в 2018 году перед ответной игрой 1/4 против МС, болелы ливерпуля обстреляли автобус соперника......... и никто никого не наказал, такое ощущение что в Ливерпуле подобное практикуется часто и даже преветствуется.))))))) особенно перед матчами ЛЧ......
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      15 апреля в 07:46
        112910415
        112910415
        15 апреля в 05:57
        неправильно поступили
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        15 апреля в 05:23
        Кроме как ликари ничего другого на ум не приходит.
        Timur132
        Timur132 ответ Martini-1987 (раскрыть)
        15 апреля в 00:58, ред.
        Ничего Соккер специально не писал, не надо прикидываться. Таких отморозков всегда фантами называли, и себя сами они тоже называют самыми правильными фанатами.
        Timur132
        Timur132
        15 апреля в 00:51
        Обезьяны.. но главное что "толерантные", не забывают каждый день на колени перед чёрными становиться.
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        15 апреля в 00:32
        А как попасть в дальше в ЛЧ
        Если не прошли дальше в ЛЧ
        А только через форточку...
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        15 апреля в 00:13
        Видимо прошлый опыт ничему их не научил, хотят еще неиграть в ЕК.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        14 апреля в 23:56
        А после матча свой автобус закидают.
        Inside91
        Inside91
        14 апреля в 23:47
          Agamaga........
          Agamaga........
          14 апреля в 23:00
          Главное, лысина Зидана не пострадала.
          kanuni
          kanuni
          14 апреля в 22:55
            Союзник противников
            Союзник противников
            14 апреля в 22:31
              Martini-1987
              Martini-1987
              14 апреля в 22:30, ред.
              Соккер специально что-ли написал это, при чем тут фаны, и отмороженные хулиганы, которым футбол в принципе по боку, хоть бы не смешивали всех и вся.
              juvenale
              juvenale ответ zooveterinar (раскрыть)
              14 апреля в 22:20
              этих фирм уже лет 30 нет
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              14 апреля в 22:14
              Астон вилла их ничему не учит по ходу
              Brooklyn888
              Brooklyn888
              14 апреля в 22:13
              Надеюсь Реал просто разнесет ,уже бесят)))
              ШМЕЛЬ-258
              ШМЕЛЬ-258
              14 апреля в 22:12
              Дикари. Я от такого уже отвык.
              Brooklyn888
              Brooklyn888 ответ dimagas2 (раскрыть)
              14 апреля в 22:12
              😂😂😂
              Пепс
              Пепс
              14 апреля в 22:12
                Пепс
                Пепс
                14 апреля в 22:11
                Дикие люди...
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