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Стадион в Риме готов принять зрителей на Евро-2020

13 апреля 2021, 19:56

Правительство Италии дало согласие на присутствие 25% болельщиков на поединках Евро-2020 на стадионе в Риме.

На арене смогут присутствовать вакцинированные зрители, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией, и те, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене не могут гарантировать проведение матчей Евро со зрителями.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 21:18
Это хорошо!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ David Young (раскрыть)
13 апреля в 20:21, ред.
Приветствую.
Что то я Вас не понял, это как?
"Все пользователи могут добавлять картинки а комментарии".

То есть если у меня вип закончится я смогу без выпа в комментариях ставить картинки, раньше такого не было. а это наверное в?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 20:11
Нормальное развитие событий...
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
13 апреля в 20:09, ред.
Здравствуйте. VIP пользователи, а также те кто больше года на сайте, могут добавлять картинки в комментарии.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 20:02
Хорошая новость 👍
beefs
beefs
13 апреля в 20:01
в Италии обстановка лучше чем в Германии...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 20:01
Готов значить примут
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