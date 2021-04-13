Стадион в Риме готов принять зрителей на Евро-2020

Правительство Италии дало согласие на присутствие 25% болельщиков на поединках Евро-2020 на стадионе в Риме.
На арене смогут присутствовать вакцинированные зрители, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией, и те, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене не могут гарантировать проведение матчей Евро со зрителями.
Что то я Вас не понял, это как?
"Все пользователи могут добавлять картинки а комментарии".
То есть если у меня вип закончится я смогу без выпа в комментариях ставить картинки, раньше такого не было. а это наверное в?
Что то я Вас не понял, это как?
"Все пользователи могут добавлять картинки а комментарии".
То есть если у меня вип закончится я смогу без выпа в комментариях ставить картинки, раньше такого не было. а это наверное в?