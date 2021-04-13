Стадион в Риме готов принять зрителей на Евро-2020

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13 апреля 2021, 19:56

Правительство Италии дало согласие на присутствие 25% болельщиков на поединках Евро-2020 на стадионе в Риме.

На арене смогут присутствовать вакцинированные зрители, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией, и те, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене не могут гарантировать проведение матчей Евро со зрителями.