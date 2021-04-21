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МЮ: «Мы внимательно прислушиваемся к реакции наших болельщиков»

21 апреля 2021, 01:44

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о выходе из Суперлиги.

«Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в Суперлиге Европы.

Мы внимательно прислушиваемся к реакции наших болельщиков, правительства Великобритании и других основных заинтересованных сторон.

Мы по-прежнему стремимся работать совместно с футбольным сообществом, чтобы находить рациональные решения долгосрочных проблем, с которыми сталкивается эта игра.

Ранее МЮ объявил об отставке Эда Вудворда с поста вице-президента клуба в конце 2021 года.

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galem72
galem72
21 апреля в 11:04
Классно только, что Выдра свалит в конце года. Остальное — по**!
shlifen
shlifen
21 апреля в 02:02
Просмотрел обращения МЮ, Сити, Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхема.
Шпоры порадовали больше всех. Точнее Леви:
«Мы сожалеем о беспокойстве и расстройстве, вызванном предложением создать ESL. Мы чувствовали важность того, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры, которая стремилась бы лучше обеспечить финансовую честную игру и финансовую устойчивость, одновременно оказывая значительно большую поддержку более широкой футбольной пирамиде [футбольных клубов]." - теперь это называется ОБЕСПЕЧИТЬ FAIR PLAY =)) И главное про более широкий круг участников =))))

Маленькое закрытое сообщество клубов хотело прекратить делиться даже крохами с мелкими клубами вроде Славии или Ференцвароша, но преподносят это как ПОДДЕРЖКУ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ кругу клубов, чем раньше =))

P.S. Кому интересен оригинал - https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/april/club-statement-20-april/
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 01:48
Респект вам , если это правда !!!
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