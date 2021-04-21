МЮ: «Мы внимательно прислушиваемся к реакции наших болельщиков»

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о выходе из Суперлиги.

«Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в Суперлиге Европы.

Мы внимательно прислушиваемся к реакции наших болельщиков, правительства Великобритании и других основных заинтересованных сторон.

Мы по-прежнему стремимся работать совместно с футбольным сообществом, чтобы находить рациональные решения долгосрочных проблем, с которыми сталкивается эта игра.