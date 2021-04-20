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Игроки «Ман Юнайтед» возмущены решением клуба участвовать в Суперлиге

20 апреля 2021, 01:42

Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены заявлением клуба об участии в европейской Суперлиге, информирует источник.

Отмечается, что игроки в частности недовольны тем, что узнали о решении клуба из прессы.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд провёл встречу с командой, чтобы объяснить ситуацию и успокоить игроков, но многих из них не убедили слова Вудворда.

Напомним, капитан МЮ Бруну Фернандеш стал первым футболистом из клубов Суперлиги, выразившим недовольство созданием данного турнира.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 апреля в 07:23
Ничего страшного
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 07:15
Первый бунт на корабле
sir_Alex
sir_Alex
20 апреля в 07:04
Перец мадридский "мутит воду во пруду"!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 06:56
Удивительные дела вытворяют англосаксы, как вседа только жареным запахло все в кусты это в их стиле, не случайно есть выражение "как английский флаг", не вашим и не нашим.
Ливерпулище
Ливерпулище
20 апреля в 05:26
А они не возмущены какую ЗП они получают ? Может тогда урежут хотелки в двое ?
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 05:25
Ага ЗП урежут сразу риторика поменяется
Василий 50
Василий 50
20 апреля в 04:32
А вот это уже серьезно.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 03:44
Я надеюсь что игроки смогут повлиять на руководителей клуба иначе мю ждут большие проблемы
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 03:15
Этого следовало ожидать.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 02:23
Воо, придётся самим организаторам этого проекта суперлиги , играть самим !!! Революция не прошла !!!
Всем Добра !!!
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