Игроки «Ман Юнайтед» возмущены решением клуба участвовать в Суперлиге

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20 апреля 2021, 01:42

Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены заявлением клуба об участии в европейской Суперлиге, информирует источник.

Отмечается, что игроки в частности недовольны тем, что узнали о решении клуба из прессы.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд провёл встречу с командой, чтобы объяснить ситуацию и успокоить игроков, но многих из них не убедили слова Вудворда.