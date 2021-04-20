Игроки «Ман Юнайтед» возмущены решением клуба участвовать в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены заявлением клуба об участии в европейской Суперлиге, информирует источник.
Отмечается, что игроки в частности недовольны тем, что узнали о решении клуба из прессы.
Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд провёл встречу с командой, чтобы объяснить ситуацию и успокоить игроков, но многих из них не убедили слова Вудворда.
Напомним, капитан МЮ Бруну Фернандеш стал первым футболистом из клубов Суперлиги, выразившим недовольство созданием данного турнира.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!