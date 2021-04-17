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Аномальный «Локомотив». Николич выиграл 9 матчей подряд и подчинил себе команду

вчера, 19:11
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Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Жемалетдинов Рифат
Жемалетдинов Рифат
Нападающий
Камано Франсуа
Камано Франсуа
Нападающий
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Самые послушные солдаты в РПЛ – в московском клубе.

Сложно представить, что Ракицкий, Ловрен, Малком или Дзюба выполняют приказы Семака дословно. Тяжело ждать от Жиго, Джикии, Ларссона или Соболева того же. Вольные по природе игроки, когда говорим о тактике и стиле.

У «Динамо» молодежь, многие действуют на интуиции, и порой Шунину от этого плохо. Его понимает Акинфеев, ведь в ЦСКА играют, как Фернандес или Влашич в плане отношения к своей роли на поле – свободолюбиво. И в «Рубине», и в «Ростове» мало солдат.

А вот «Локомотив», который по ожидаемым очкам перед началом 26-го тура располагался на девятом месте, ниже «Ахмата» — команда-рациональность. Понятно, на общую статистику повлияли результаты прошлого года, но весенний рывок не изменил стиль. Николич все четко сформировал:

Рыбчинский закрепился на правом фланге защиты, Жемалетдинов – «десятка», Камано – нападающий. Никто из них не говорил мне, что не может играть на новой позиции, они просто выполняли мои требования.

«Требования» еще мягко сказано, скорее приказ, ведь футбольная сила «Локомотива» в командной работе. Вспомните дерби против «Спартака», когда у Гильерме собралось 10 сэйвов, а в атаке реализовали 2 из 5 точных ударов. А сегодня «Ростову» дважды забили к шестой минуте…

Отсутствие Игнатьева компенсировал игрок атаки

Сам Владислав у Николича вернулся на передовую, совмещая работу по флангу с ролью хавбека, что умеет и атаку разогнать, и мяч отобрать. Оборонительные навыки получил на месте правого латераля, но травмы помешали, а скорое окончание контракта заставило думать о будущем. Но «Локомотив» не пострадал, ведь Живоглядов может подстраховать команду, а Рыбчинский из крайнего форварда стал техничным фланговым защитником. Получается неплохо. Особенно когда его страхуют сразу и хавбек, и центрбек.

Мухин позволил пройти отрезок без Баринова

Есть сомнения, что воспитанники «Локомотива» из опорной зоны смогут задерживаться на пике формы долго. Магкеева заменил юный Мухин с дикой статистикой – по 4.8 отбора и по 2.4 перехвата в среднем каждые 90 минут. Есть еще универсальный Куликов, что чаще отдает последний пас в атаках, но тоже неплохо читает чужую игру. Когда выбор между Магкеевым, Мухиным и Куликовым, то нестрашно ждать Баринова из лазарета. А Крыховяк готовится к Евро-2020, так что в решающих матчах будет в полном порядке. Молодые тянутся за опытным человеком и получается послушная линия полузащиты. Пускают соперников к воротам Гильерме, и в новом году «Локомотив» пропустил 3 мяча в 9 матчах. Впечатляющий результат.

Потеря Чорлуки скажется, но придумали ему замену

Честно говоря, непонятно, как Пабло из «Бордо» очутился не в другом клубе топ-5, а приехал в Россию. Это удача, как у «Спартака» с Жиго. Пабло — серьезный мастер, который круто выбирает позицию, хорошо играет головой, прекрасно понимает Чорлуку, а самое главное – идеально покидает насиженное место в центре, страхуя напарников. По перехватам ему нет равных в команде. Даже Мухин уступает, играя выше, где ошибки не имеют такого большого веса, как в центре защиты. Теоретически «Локомотив» еще может договориться с Чорлукой о новом контракте, а на практике могут тестировать позже бразильский дуэт Мурило и Пабло.

Жемалетдинов полноценно заменил Миранчука в атаке

Не случайно Николич отметил, что два крайних форварда теперь играют не на своих традиционных позициях. У Рифата опыт работы плеймейкером, даже в сборную России его приняли именно с такими качествами. Оттягивается назад при переводе мяча в последнюю треть поля от ворот Гильерме, грамотно открывается под нападающими, хотя может сместиться на правый полуфланг по привычке и забить, как сегодня. Если говорим о ключевых передачах, то Жемалетдинову нужно подрасти – заметно уступает Антону Миранчуку, но поскольку выполняет больший объем работы без мяча, чем брат-близнец Алексея, то остается в стартовом составе на позиции «десятки» после возвращения конкурента в состав.

Камано качественно сменил амплуа и сдержал слово

Франсуа зимой обещал, что фанаты «Локомотива» увидят его в новом свете. Не соврал – стал лучше двигаться, приносит больше заметной пользы, добавил голов и передач. Ассист против ЦСКА, голы «Тамбову», «Сочи» (три мяча в двух матчах) и «Спартаку» помогли «Локомотиву» развить победную серию, а Камано, который не выдавал нужный объем передач под удары осенью, сейчас обжился в роли второго форварда. Песьяков сегодня подарил ему еще один гол. Удобная для Николича схема «4-1-2-1-2» позволяет растянуть команду в атаке и сжимать ее, как пружину, в защите. Новичок играет в этой схеме важную роль, Антон Миранчук иначе бы смотрелся в роли второго форварда, а Жемалетдинов нужен, чтобы помогать Крыховяку связывать линии. Все на своих местах, поэтому столько побед. Причем Камано еще и ускорил атаки «Локомотива», Эдер в таком темпе, разумеется, не играл.

Смолов в своем репертуаре – Фёдор насидел на голы

Лисакович – талантливый футболист, но у Фёдора Михайловича и опыт, и давняя традиция. У Смолова невероятно успешные отрезки сменяются бледными, а потом наоборот. Вспомните, что при подготовке к ЧМ-18 был вице-капитаном сборной, забил больше всех в последних спаррингах и вышел в основе против Саудовской Аравии. А потом проиграл место в основе Дзюбе. В «Сельте» огорчил «Реал» и «Барселону», но не задержался надолго. Лучший снайпер РПЛ в футболке «Краснодара» в «Локомотиве» не играл стабильно и результативно. Но снова вернулся. Смолов ответил голом со штрафного на издевку Промеса, который крикнул, что Фёдор не забьет, отдал голевой пас в дерби, а до этого сделал дубль в ворота «Сочи» в Кубке России. Также забивал «Арсеналу» и сочинцам в чемпионате. Традиционный отрезок для Фёдора – 5 голов и 1 ассист в 5 играх, прервался против «Ростова», но дальше дерби с ЦСКА, и там все возможно.

Николич не заслуживает, чтобы его отправили в отставку

Поскольку у «Локомотива» странные менеджеры после сомнительных, то внутри клуба хватает противоречий. Говорят, что некоторые игроки уйдут, не подписав новые контракты, а Николича отправят в отставку. Странное будет решение, ведь Марко полностью подошел. Впрочем, «Локомотив» соткан из противоречий. Грамотно воспользовавшись ошибками «Ростова», параллельно стали участниками матча, где снова можно вспомнить арбитра. Гигович не бил соперника локтем с размаха, а широко расставил руки, причем и его оппонент работал конечностями. То есть это фол игрока «Ростова», но не удаление.

Арбитр Вилков уже разок был в центре драки за ЛЧ, и тогда поставил пенальти в пользу «Локомотива», позже официально признанный ошибочным. Сегодня поступил похожим образом, ведь защитник «Ростова» не нарушал правила против Крыховяка. Поляк вместо удара выбрал падение, цепляясь за оппонента. Почему арбитры чудят? Вопрос к ним, Дюкову, Прядкину и Хачатурянцу. А вот если резюмировать разговор об эффективности и тактике, то «Локомотив» в рамках выбранного стиля играет прекрасно. Та самая ситуация, когда ложечки нашлись, а осадочек останется.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
тренер хорош
Сухина тоже хорош
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:17
Локо вперёд
2576
2576
вчера в 23:02
    Zak11
    Zak11
    вчера в 22:38
    Интересно даже когда Локо оступиться, уж больно серия длинна. Жаль конечно за матч в Черкизово, но практика показала что наши пока не готовы биться за первое место. Ещё Уфу бы выиграть.
    Mi6
    Mi6
    вчера в 22:28
    Николич конечно классный тренер
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 21:51
    Николич молодец
    А вот судьи, это печаль...
    Такой интересный матч испортили глупыми решениями.
    К чему было удаление Гиговича? Для чего этот пенальти?


    Иногда складывается ощущение, что именно судьи-самые слабые участники российского футбола
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 21:42
    Любят у нас героев лепить...До первого провала, потом других начнут нахваливать...Журналистика....
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:50
    Спасибо за статью....ну что, насколько скептически я по началу относился к назначению Николича вместо Палыча, настолько мое мнение о нем меняется в очень позитивную сторону.... когда смотрел матч со Спартаком у меня было такое ощущение, что это команда Семина (настолько гармонично она действовала....).... надо отдать должное Николичу, он кардинально ничего не ломал, добавил свои знания и штрихи и команда по-новому засверкала.... он продолжает давать шансы молодым, которые начинали еще при Палыче (это и Мухин, и Рыбчинский, и Куликов и многие другие....).... плюс гораздо сильнее заиграл Жемалетдинов ( это просто открытие сезона, очень здоров выглядит)...ну и Федор Смолов вернулся, Гилерме выглядит снова уверенно... и есть такая поговорка: лучшее враг хорошего....сейчас у клуба все идет нормально, и что-то ломать или менять просто нецелесообразно.... пожелаю тренеру и Локо дальнейшего прогресса и успехов!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:46
    Респект тренеру
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:21
    Там ещё Сухина много чего делает...
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