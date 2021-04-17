Аномальный «Локомотив». Николич выиграл 9 матчей подряд и подчинил себе команду

1618675917

вчера, 19:11

Самые послушные солдаты в РПЛ – в московском клубе.

Сложно представить, что Ракицкий, Ловрен, Малком или Дзюба выполняют приказы Семака дословно. Тяжело ждать от Жиго, Джикии, Ларссона или Соболева того же. Вольные по природе игроки, когда говорим о тактике и стиле.

У «Динамо» молодежь, многие действуют на интуиции, и порой Шунину от этого плохо. Его понимает Акинфеев, ведь в ЦСКА играют, как Фернандес или Влашич в плане отношения к своей роли на поле – свободолюбиво. И в «Рубине», и в «Ростове» мало солдат.

А вот «Локомотив», который по ожидаемым очкам перед началом 26-го тура располагался на девятом месте, ниже «Ахмата» — команда-рациональность. Понятно, на общую статистику повлияли результаты прошлого года, но весенний рывок не изменил стиль. Николич все четко сформировал:

Рыбчинский закрепился на правом фланге защиты, Жемалетдинов – «десятка», Камано – нападающий. Никто из них не говорил мне, что не может играть на новой позиции, они просто выполняли мои требования.

«Требования» еще мягко сказано, скорее приказ, ведь футбольная сила «Локомотива» в командной работе. Вспомните дерби против «Спартака», когда у Гильерме собралось 10 сэйвов, а в атаке реализовали 2 из 5 точных ударов. А сегодня «Ростову» дважды забили к шестой минуте…

Отсутствие Игнатьева компенсировал игрок атаки

Сам Владислав у Николича вернулся на передовую, совмещая работу по флангу с ролью хавбека, что умеет и атаку разогнать, и мяч отобрать. Оборонительные навыки получил на месте правого латераля, но травмы помешали, а скорое окончание контракта заставило думать о будущем. Но «Локомотив» не пострадал, ведь Живоглядов может подстраховать команду, а Рыбчинский из крайнего форварда стал техничным фланговым защитником. Получается неплохо. Особенно когда его страхуют сразу и хавбек, и центрбек.

Мухин позволил пройти отрезок без Баринова

Есть сомнения, что воспитанники «Локомотива» из опорной зоны смогут задерживаться на пике формы долго. Магкеева заменил юный Мухин с дикой статистикой – по 4.8 отбора и по 2.4 перехвата в среднем каждые 90 минут. Есть еще универсальный Куликов, что чаще отдает последний пас в атаках, но тоже неплохо читает чужую игру. Когда выбор между Магкеевым, Мухиным и Куликовым, то нестрашно ждать Баринова из лазарета. А Крыховяк готовится к Евро-2020, так что в решающих матчах будет в полном порядке. Молодые тянутся за опытным человеком и получается послушная линия полузащиты. Пускают соперников к воротам Гильерме, и в новом году «Локомотив» пропустил 3 мяча в 9 матчах. Впечатляющий результат.

Потеря Чорлуки скажется, но придумали ему замену

Честно говоря, непонятно, как Пабло из «Бордо» очутился не в другом клубе топ-5, а приехал в Россию. Это удача, как у «Спартака» с Жиго. Пабло — серьезный мастер, который круто выбирает позицию, хорошо играет головой, прекрасно понимает Чорлуку, а самое главное – идеально покидает насиженное место в центре, страхуя напарников. По перехватам ему нет равных в команде. Даже Мухин уступает, играя выше, где ошибки не имеют такого большого веса, как в центре защиты. Теоретически «Локомотив» еще может договориться с Чорлукой о новом контракте, а на практике могут тестировать позже бразильский дуэт Мурило и Пабло.

Жемалетдинов полноценно заменил Миранчука в атаке

Не случайно Николич отметил, что два крайних форварда теперь играют не на своих традиционных позициях. У Рифата опыт работы плеймейкером, даже в сборную России его приняли именно с такими качествами. Оттягивается назад при переводе мяча в последнюю треть поля от ворот Гильерме, грамотно открывается под нападающими, хотя может сместиться на правый полуфланг по привычке и забить, как сегодня. Если говорим о ключевых передачах, то Жемалетдинову нужно подрасти – заметно уступает Антону Миранчуку, но поскольку выполняет больший объем работы без мяча, чем брат-близнец Алексея, то остается в стартовом составе на позиции «десятки» после возвращения конкурента в состав.

Камано качественно сменил амплуа и сдержал слово

Франсуа зимой обещал, что фанаты «Локомотива» увидят его в новом свете. Не соврал – стал лучше двигаться, приносит больше заметной пользы, добавил голов и передач. Ассист против ЦСКА , голы «Тамбову», «Сочи» (три мяча в двух матчах) и «Спартаку» помогли «Локомотиву» развить победную серию, а Камано, который не выдавал нужный объем передач под удары осенью, сейчас обжился в роли второго форварда. Песьяков сегодня подарил ему еще один гол. Удобная для Николича схема «4-1-2-1-2» позволяет растянуть команду в атаке и сжимать ее, как пружину, в защите. Новичок играет в этой схеме важную роль, Антон Миранчук иначе бы смотрелся в роли второго форварда, а Жемалетдинов нужен, чтобы помогать Крыховяку связывать линии. Все на своих местах, поэтому столько побед. Причем Камано еще и ускорил атаки «Локомотива», Эдер в таком темпе, разумеется, не играл.

Смолов в своем репертуаре – Фёдор насидел на голы

Лисакович – талантливый футболист, но у Фёдора Михайловича и опыт, и давняя традиция. У Смолова невероятно успешные отрезки сменяются бледными, а потом наоборот. Вспомните, что при подготовке к ЧМ -18 был вице-капитаном сборной, забил больше всех в последних спаррингах и вышел в основе против Саудовской Аравии. А потом проиграл место в основе Дзюбе. В «Сельте» огорчил «Реал» и «Барселону», но не задержался надолго. Лучший снайпер РПЛ в футболке «Краснодара» в «Локомотиве» не играл стабильно и результативно. Но снова вернулся. Смолов ответил голом со штрафного на издевку Промеса, который крикнул, что Фёдор не забьет, отдал голевой пас в дерби, а до этого сделал дубль в ворота «Сочи» в Кубке России. Также забивал «Арсеналу» и сочинцам в чемпионате. Традиционный отрезок для Фёдора – 5 голов и 1 ассист в 5 играх, прервался против «Ростова», но дальше дерби с ЦСКА , и там все возможно.

Николич не заслуживает, чтобы его отправили в отставку

Поскольку у «Локомотива» странные менеджеры после сомнительных, то внутри клуба хватает противоречий. Говорят, что некоторые игроки уйдут, не подписав новые контракты, а Николича отправят в отставку. Странное будет решение, ведь Марко полностью подошел. Впрочем, «Локомотив» соткан из противоречий. Грамотно воспользовавшись ошибками «Ростова», параллельно стали участниками матча, где снова можно вспомнить арбитра. Гигович не бил соперника локтем с размаха, а широко расставил руки, причем и его оппонент работал конечностями. То есть это фол игрока «Ростова», но не удаление.