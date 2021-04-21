Терюшков: «„Химки“ хотят сохранить в составе Глушакова, Мирзова и Идову»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» намерены сохранить в своём составе полузащитников Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова, а также защитника Брайана Идову.
Мы заинтересованы в продлении контракта с Денисом Глушаковым и заключении полноценных контрактов с Резиуаном Мирзовым и Брайаном Идову. Они являются лидерами команды, и для «Химок» очень хорошо, что в составе есть такие игроки.
Тот же Мирзов попал в сборную России именно из «Химок». Это о многом говорит. Совсем скоро сядем за стол переговоров со всеми тремя. Вероятность, что ребята останутся в «Химках», высокая. Им тут комфортно.
Напомним, что Глушаков перешёл в «Химки» на правах свободного агента, Мирзов выступает за подмосковный клуб на правах аренды из «Спартака», а Идову — из «Локомотива».
При всем уважении к Мирзову, он явно слабее тех фланговых игроков которые сейчас в составе Спартака...ну а Идову явно не входит в планы Николича тем более он занимает место в заявке легионеров.
При всем уважении к Мирзову, он явно слабее тех фланговых игроков которые сейчас в составе Спартака...ну а Идову явно не входит в планы Николича тем более он занимает место в заявке легионеров.