Терюшков: «„Химки“ хотят сохранить в составе Глушакова, Мирзова и Идову»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» намерены сохранить в своём составе полузащитников и , а также защитника .

Мы заинтересованы в продлении контракта с Денисом Глушаковым и заключении полноценных контрактов с Резиуаном Мирзовым и Брайаном Идову. Они являются лидерами команды, и для «Химок» очень хорошо, что в составе есть такие игроки.

Тот же Мирзов попал в сборную России именно из «Химок». Это о многом говорит. Совсем скоро сядем за стол переговоров со всеми тремя. Вероятность, что ребята останутся в «Химках», высокая. Им тут комфортно.