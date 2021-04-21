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Терюшков: «„Химки“ хотят сохранить в составе Глушакова, Мирзова и Идову»

21 апреля 2021, 17:13

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» намерены сохранить в своём составе полузащитников Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова, а также защитника Брайана Идову.

Мы заинтересованы в продлении контракта с Денисом Глушаковым и заключении полноценных контрактов с Резиуаном Мирзовым и Брайаном Идову. Они являются лидерами команды, и для «Химок» очень хорошо, что в составе есть такие игроки.

Тот же Мирзов попал в сборную России именно из «Химок». Это о многом говорит. Совсем скоро сядем за стол переговоров со всеми тремя. Вероятность, что ребята останутся в «Химках», высокая. Им тут комфортно.

Напомним, что Глушаков перешёл в «Химки» на правах свободного агента, Мирзов выступает за подмосковный клуб на правах аренды из «Спартака», а Идову — из «Локомотива».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
21 апреля в 17:25
Мирзову и Идову действительно лучше остаться в Химках. Там они игроки основы и получают много игрового времени, что очень важно для любого футболиста.
При всем уважении к Мирзову, он явно слабее тех фланговых игроков которые сейчас в составе Спартака...ну а Идову явно не входит в планы Николича тем более он занимает место в заявке легионеров.
beefs
beefs
21 апреля в 17:17
конечно нужно продолжать играть там где получается...
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